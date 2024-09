Les chargeurs Qi2 d'Anker monteront à 15W sur iPhone

Les chargeurs Qi2 de nouvelle génération seront bel et bien capables de monter jusqu'à 15 watts en sans fil. La société Anker, qui propose l'excellente batterie externe MagSafe, a confirmé à The Verge que les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15 passeront à la vitesse supérieure grâce à Qi2 qui double la puissance.

Anker livre une bonne nouvelle

Bien que la norme Qi2 calquait la méthode d'alignement magnétique du MagSafe d'Apple, l'entreprise américaine n'avait pas voulu fournir de détails sur les vitesses de charge Qi2 sur l'iPhone. Lors de la présentation des modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro, Apple s'est contentée d'indiquer qu'ils étaient compatibles avec la charge Qi2. Hors, la page des spécifications techniques des téléphones indique que la charge sans fil Qi est limitée à 7,5 W, comme la norme précédente.

La porte-parole d'Anker, Mary Woodbury, a confirmé à nos confrères que, contrairement aux anciens produits Qi limités à 7,5 W avec les iPhones, les nouveaux produits MagGo peuvent supporter une charge de 15 W, soit la même vitesse maximale que celle obtenue avec les appareils de marque MagSafe d'Apple.



Anker est le premier à évoquer la vitesse de charge de Qi2, Apple n'ayant pipé mot, tout comme les autres accessoiristes comme Belkin.



Si les iPhone 15 sont compatibles avec Qi2 depuis leur lancement, la version 17.2 d'iOS qui sera bientôt disponible ajoutera le support de Qi2 aux iPhone 13 et iPhone 14.



Si le Qi2 est donc officiellement capable des mêmes vitesses que les chargeurs d'Apple, il faut rappeler que les premiers accessoires MagSafe tiers affichent souvent des capacités de 15 W. Mais seuls les Android y sont éligibles, la charge des iPhone étant automatiquement limitée à 7,5 W avec la Qi1.



Les premiers chargeurs Qi2 arrivent dans les prochains jours, avec les marques Belkin, Mophie et Anker, entre autres.