Anker présente ses chargeurs et accessoires MagGo Qi2

Dans le cadre de son traditionnel rafraîchissement automnal, 13 nouveaux produits arriveront dans les rayons cet automne. Adaptée à l'iPhone 15, la nouvelle série MagGo a été revue avec sept chargeurs magnétiques incluant la technologie Qi2, de quoi charger encore plus vite les futurs iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Anker lance sept nouveaux accessoires MagGo avec Qi2

Anker a présenté une nouvelle série d'accessoires MagGo. La collection d'accessoires MagSafe de la marque, qui en est à sa troisième année de commercialisation, s'enrichit de sept nouveaux modèles. Tous prêts pour l'iPhone 15, ils font leur apparition dans tous les formats, y compris les chargeurs externes MagSafe, les banques d'alimentation portables et bien d'autres encore.



Voici la liste complète des nouveautés :

Chargeur Orb 8-en-1 de 67 W

Power Bank 15W 6 600mAh

Power Bank 15W 10 000mAh

Bloc de chargement 15W

Bloc de chargement 3-en-1 15W

Station de charge 3-en-1 15W

L'une des grandes nouveautés de la nouvelle série MagGo d'Anker est sans conteste la norme Qi2 disponible sur l'ensemble de la collection. On apprécie également l'écran LED intégré sur certaines produits qui vous permet de surveiller l'état de charge depuis le côté de l'appareil, sans oublier les ports USB-C, là aussi pour être compatibles iPhone 15 (ainsi que la plupart des Android).



La collection complète Anker MagGo Qi2 ne sera pas lancée avant la fin de l'automne, mais les nouveaux modèles Nano s'affichent déjà sur Amazon.

Anker rafraîchit également sa gamme de chargeurs Nano

Anker a également profité de l'IFA 2023 pour dévoiler une nouvelle collection d'accessoires Nano. Ces chargeurs font tous appel à l'USB-C, convertissant certains accessoires Lightning existants à la norme requise par l'Union européenne. La série Nano d'Anker nous a toujours conquis avec un rapport qualité / prix imbattable.



Retrouvez tous les produits d'Anker sur la page dédiée.

