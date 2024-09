Anker présente ses chargeurs sans fil MagGo certifiés Qi2 !

Alors que les premiers accessoires compatibles Qi2 commencent tout juste à être commercialisés, l'accessoiriste Anker a décidé de ne pas rater ce grand rendez-vous. À l'occasion de l'événement Shopstoppers qui a eu lieu tout à l'heure au salon MWC 24 de Barcelone, Anker a présenté plusieurs chargeurs à des prix raisonnables et à des performances prometteuses. Voici ce qui a été annoncé !

Anker nous sort le grand jeu

Le Qi2 est la dernière évolution du standard de recharge sans fil, développé par le Wireless Power Consortium, qui cherche à unifier et améliorer l'expérience de recharge sans fil pour les appareils compatibles. Cette nouvelle version repose sur une technologie appelée "Magnetic Power Profile", qui assure une meilleure compatibilité entre les différents appareils, une charge plus efficace et sécurisée, grâce à l'alignement magnétique entre le chargeur et l'appareil. En plus d'optimiser le processus de recharge, Qi2 promet de réduire les problèmes de surchauffe et d'efficacité énergétique rencontrés avec les versions précédentes.



Avec l'introduction de Qi2, les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience de recharge sans fil plus rapide, plus sûre, et plus intuitive, marquant ainsi un pas important vers l'adoption généralisée de la recharge sans fil. Les accessoires Qi2, tels que ceux présentés par Anker aujourd'hui au salon MWC de Barcelone, incarnent cette avancée technologique en offrant des solutions de recharge à la fois innovantes et accessibles, s'adressant ainsi à un large éventail d'utilisateurs. Et comme vu il y a quelques mois, Anker fait partie des premiers !

Une puissance de charge

jusqu'à 15 watts

Comme vous pouvez l'observer dans l'image ci-dessus, Anker a choisi le nom "MagGo" pour sa nouvelle gamme de chargeurs magnétiques sans fil MagSafe. Ces accessoires certifiés Qi2 affichent une puissance de charge de 15 watts dans différents formats, adaptés à chaque type d’utilisation (contre 7.5 watts jusqu'à présent). Chaque produit de cette gamme est équipé de la technologie de profil de puissance magnétique (MPP) qui maintient fermement en place l’iPhone pendant qu’il se charge, pour une expérience optimale.

Anker PowerBank MagGo – 6600 mAh et 10 000 mAh

Disponibles en deux variantes distinctes pour répondre à divers besoins, ces batteries externes allient fonctionnalité et design. Le premier modèle, d'une capacité de 6600 mAh, a été présenté par Anker comme étant compact et disposant d'un clapet ajustable. Cet avantage permet à l'utilisateur de modifier l'angle de vue de son appareil pendant la recharge, offrant ainsi un confort d'utilisation notable pour regarder des vidéos ou passer des appels vidéo.

Le modèle plus volumineux, avec sa capacité de 10 000 mAh, se distingue par l'intégration d'un écran LCD sur le côté. Cet affichage fournit des informations précises en temps réel sur le niveau de charge restant, une fonctionnalité pratique pour gérer efficacement l'autonomie de l'appareil en déplacement. De plus, ce modèle est équipé d'un pied polyvalent qui sert à la fois de support pour maintenir l'appareil en position idéale pour la visualisation ou l'utilisation mains libres et de chargeur sans fil, ajoutant ainsi une touche de commodité et d'efficacité à l'expérience de recharge.

Que ce soit pour des besoins de compacité et de flexibilité avec le modèle à clapet de 6600 mAh, ou pour ceux privilégiant l'autonomie et l'accessibilité grâce à l'écran LCD et au pied intégré du modèle de 10 000 mAh.

Anker station de recharge sans fil MagGo (pliable 3-en-1)

Cette station de recharge universelle, conçue pour être en harmonie avec la technologie MagSafe, représente la solution parfaite tant pour l'environnement de travail que pour les déplacements. Sa conception pliable unique intègre trois emplacements dédiés permettant de charger simultanément un iPhone, une Apple Watch, et des écouteurs sans fil conformes à la norme. Anker a affirmé qu'elle allie commodité et efficacité, en offrant la possibilité de maintenir tous vos appareils essentiels chargés et prêts à l'emploi.

Anker chargeur sans fil MagGo (Pad)

Cette solution sans fil permet de recharger des appareils compatibles Qi2 avec un encombrement réduit au minimum. Ce chargeur MagSafe est le compagnon idéal sur un bureau encombré ou une table de chevet, où il rechargera des appareils mobiles rapidement et en toute discrétion.

Anker précise que la gamme Anker MagGo concerne uniquement les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15 qui sont sous iOS 17.2 ou plus récent.

