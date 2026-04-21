John Ternus, nouveau CEO d’Apple, va reprendre le flambeau de Steve Jobs

Apple a officialisé lundi la succession de Tim Cook. À compter du 1er septembre 2026, John Ternus, actuel vice-président senior en charge de l’ingénierie hardware, deviendra le nouveau CEO de l’entreprise, tandis que Tim Cook passera au rôle de président exécutif. Selon un rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, ce changement de leadership s’accompagnera d’une évolution notable dans la façon de prendre les décisions chez Apple.

Un style de management plus direct

Tim Cook est connu pour son approche consultative : il pose souvent de nombreuses questions et laisse les cadres supérieurs trancher sur les détails produits. John Ternus, lui, serait plus direct. Un proche des deux dirigeants confie :

Quand on va voir Tim avec l’option A ou B, il ne choisit pas. Il pose une série de questions. Avec John, il y aura une décision, qu’elle soit bonne ou mauvaise.

Ce changement pourrait marquer la fin d’une ère où les grandes décisions produits étaient prises collectivement par un petit groupe d’exécutifs.

Un homme choisi pour « réinventer » le catalogue

Apple aurait choisi Ternus précisément parce qu’il est capable de redonner un coup de fouet à la gamme de produits avec un regard plus tranché et une plus grande prise de risque calculée. Le MacBook Neo serait d’ailleurs le premier exemple concret de cette vision : Ternus aurait fortement poussé pour ce modèle plus accessible et différent du reste de la gamme.



Le rapport note également que Ternus s’est montré plus prudent sur certains projets ambitieux de Tim Cook, comme l’Apple Vision Pro et le projet de voiture autonome (finalement abandonné). Dans les deux cas, ses réserves semblent avoir été justifiées par la suite.

Un futur CEO plus « mains dans le cambouis »

Ternus a passé sa carrière chez Apple à diriger l’ingénierie hardware. Il est décrit comme passionné, intègre et profondément attaché aux valeurs de l’entreprise. Il a promis de rester très impliqué opérationnellement, même en tant que CEO.



La transition sera progressive : Tim Cook restera CEO jusqu’à la fin de l’été et travaillera en étroite collaboration avec Ternus avant de passer le relais.

Notre avis

Ce changement de style de leadership arrive à un moment clé pour Apple. Après des années de prudence et de perfectionnisme sous Tim Cook, l’arrivée d’un dirigeant plus décisif pourrait permettre à l’entreprise d’accélérer sur les nouveaux produits (IA, spatial computing, prochaine génération de Mac, etc.). Le MacBook Neo a déjà montré que Ternus sait prendre des paris intéressants tout en restant fidèle à l’ADN Apple. En clair, il va reprendre le flambeau d'un certain Steve Jobs.



Alors que Tim Cook a su faire fructifier la gamme Apple et les comptes en banque, il a aussi fait "fuir" quelques personnes importantes comme Jony Ive en 2019. En tout cas, on est curieux de voir comment il va réinventer la gamme dans les années à venir.



Et vous, que pensez-vous de cette transition ?