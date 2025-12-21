Les cours de développement SwiftUI 2025 de Stanford sont gratuits

Tous les les supports de cours, ainsi que les vidéos associées, de la version printemps 2025 du cours CS193p de Stanford (Développement d'applications pour iOS avec SwiftUI) sont désormais disponibles en ligne, et ce, gratuitement. Une aubaine pour les novices, mais aussi les personnes plus expérimentées.

Un cours gratuit pour tous

Depuis 2020, et la période COVID, l'université de Stanford publie les vidéos des cours sur YouTube, ainsi que les supports pédagogiques sur son site web, pour la partie CS193p : « un cours suivi par les étudiants de Stanford pour apprendre les bases du développement iOS ». Cela a permis d'élargir considérablement la portée du cours par rapport à l'époque où il était simplement publié pour les étudiants sur iTunes U.



Récemment, Stanford a mis en ligne les vidéos des leçons et les supports pour la version 2025 du CS193p. À ce jour, l'ensemble des contenus pour les 16 leçons est disponible sur le site du cours, ainsi que via une playlist YouTube. Cela part du plus basique aux animations en passant par la navigation et la sauvegarde des données avec SwiftData.

La liste complète des cours SwifUI

Voici la liste complète des 16 cours :

Getting Started with SwiftUI – Introduction au cours, Xcode et SwiftUI. More SwiftUI Basics – Suite des bases SwiftUI et démarrage de l’application CodeBreaker. Model and UI; Swift Type System – Séparation logique UI / modèle et notions de type Swift. Building CodeBreaker’s Model – Construction du modèle CodeBreaker et gestion des états. Layout; Data Flow – Mise en page UI et flux de données dans SwiftUI. Data Flow Demonstration – Démonstration pratique du flux de données. Generics and Views; Animation – Génériques, animation et vues composées. Animation Demonstration – Application concrète des animations. Elapsed Time; Protocols – Chronomètre et protocoles Swift. List and Navigation – Listes, navigation et protocoles (Hashable, Identifiable). iPad; Sheets – Interface iPad et utilisation de sheets. CodeBreaker Editor – Édition des données de l’application. SwiftData – Persistance avec SwiftData et requêtes. More SwiftData – Fonctionnalités avancées SwiftData. Yet More SwiftData; Multithreading – Predicate complexes et multithreading. Final Project Miscellany – Sujets divers pour projets finaux.

Attention toutefois, l'université de Stanford précise un point important :

Le cours a eu lieu avant la sortie d'iOS 26 et Xcode 26, mais le code écrit pendant le cours semble en grande partie compatible. La grande nouveauté d'Xcode 26 est bien sûr l'assistance intégrée aux LLM, et iOS 26 a introduit le Liquid Glass dans l'interface utilisateur, donc rien de tout cela n'apparaît dans ces vidéos.

Les nouveautés Apple pour les développeurs

Lors de la WWDC 2025, Apple a annoncé plusieurs nouveautés importantes pour Swift et SwiftUI, notamment :

Introduction du nouveau langage de design « Liquid Glass », qui s'applique automatiquement aux apps SwiftUI en recompilant avec Xcode 26.

Améliorations de Swift 6.2 : meilleure gestion de la concurrence, performances accrues, et nouvelles API pour les tâches fondamentales.

Optimisations de performances pour SwiftUI (rendus plus rapides, consommation mémoire réduite), particulièrement sur macOS.

Intégration plus profonde avec l'Apple Intelligence et les modèles de fondation on-device via le Foundation Models framework.

Nouvelles API pour des interfaces plus dynamiques et immersives, ainsi qu'une meilleure accessibilité (comme un support amélioré pour VoiceOver avec Liquid Glass).

Malgré la documentation complète d'Apple, dont des tonnes de vidéos, le CS193p reste fortement recommandé par et pour les développeurs iOS / MacOS.