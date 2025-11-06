Apple met en lumière cette année plusieurs jeunes développeurs ayant transformé une idée en application concrète grâce au Swift Student Challenge et aux outils de développement mis à disposition. Leur parcours illustre comment curiosité, persévérance et accompagnement peuvent mener à la création d’expériences numériques accessibles à tous.

Apple tease l'arrivée du Swift Student Challenge 2026

Chaque année, Apple célèbre la créativité de jeunes développeurs avec le concours Swift Student Challenge. Dans un article publié le 6 novembre 2025, Apple met en lumière les parcours de trois anciens lauréats — Brayden Gogis, Adrit Rao et Sofia Sandoval — qui sont passés d’une idée d’application à une publication sur l’App Store.

Brayden Gogis raconte comment sa passion pour les jeux l’a poussé à apprendre le codage dès le plus jeune âge. Il a remporté le concours en 2019 avec son application « Solisquare », puis a lancé « Joybox », une application sociale qui transforme la mémoire partagée en coffret numérique, intégrant SwiftUI, UIKit et même Apple Music.

De son côté, Adrit Rao, tri-lauréat du concours, s’intéresse à la technologie au service de l’accessibilité. Avec l’application « Signer », il utilise l’apprentissage automatique (Core ML) pour traduire en temps réel la langue des signes en parole. Son nouveau projet « EyeSee » simule différentes maladies oculaires pour renforcer l’empathie des utilisateurs.

Enfin, Sofia Sandoval a voulu donner vie au toucher personnel d’une carte-faite-main dans le numérique. En tant qu’étudiante informaticienne, elle a développé « Cariño », application qui permet de créer et de personnaliser des cartes digitales avec un rendu proche de l’écriture sur papier, et intègre déjà des éléments de spatial computing.

Apple rappelle que les inscriptions pour l’édition 2026 du Swift Student Challenge ouvriront le 6 février pour une durée de trois semaines. Parmi les outils de préparation, on retrouve les tutoriels « Develop in Swift » et des sessions « Meet with Apple ».



Pour une entreprise de l’envergure d’Apple, il est essentiel de mettre en avant les développeurs qui contribuent au succès mondial de l’App Store et des appareils de la marque. Rappelons toutefois qu’Apple est fréquemment accusée de sideloading — autrement dit, de s’inspirer des idées ou fonctionnalités d’applications tierces pour les intégrer directement en natif dans ses produits. Une pratique qui peut nuire considérablement aux développeurs indépendants.