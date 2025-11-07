Apple met en avant des applications adoptant le Liquid Glass

Apple met en lumière son nouveau langage de conception "Liquid Glass" qui a fait son apparition dans iOS 26, en se concentrant sur la manière dont les développeurs tiers l'intègrent dans leurs applications. L'occasion de voir la différence, avant / après, pour des dizaines de services. Dommage, Apple n'a pas sélectionné notre app iSoft qui l'a adopté le jour J.

Un aperçu pour donner envie

Le portail développeurs de la société propose désormais une vitrine visuelle pour la nouvelle identité visuelle d'Apple, illustrant comment les créateurs de toutes tailles — des indépendants aux grandes marques — donnent vie à cette esthétique fluide et translucide.

La galerie interactive met en vedette les implémentations de Liquid Glass à travers l'écosystème Apple, y compris les applications pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Elle propose astucieusement des visuels côte à côte, contrastant l'apparence des applications sous iOS 18 avec leurs refontes élégantes sous iOS 26.



Parmi les redesigns phares figurent des applications qui abandonnent les barres de navigation inférieures encombrantes au profit d'alternatives compactes et raffinées ; des éléments interactifs comme des curseurs et des boutons qui scintillent avec des effets Liquid Glass ; et une utilisation ingénieuse des popovers pour une expérience plus immersive.



Parmi les applications mises en avant se trouvent Crumbl, Tide Guide, GrowPal, Lumy, Sky Guide, Linearity Curve Graphic Design, LTK, American Airlines, Lowe's, Photoroom, OmniFocus 4, CNN, Essayist et Lucid Motors.



Pour en savoir plus, dirigez-vous directement vers le site développeurs d'Apple. Sinon, téléchargez notre application iSoft qui propose un style Liquid Glass avancé et coloré.