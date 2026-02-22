Rork Max : une alternative à Xcode qui veut bousculer Apple

Rork Max est un nouvel outil d’intelligence artificielle capable de transformer une simple idée en application mobile Apple prête à l’emploi, sans écrire de code. Une approche radicale qui pourrait bien changer la façon de créer des apps dans les années à venir.

Rork Max : un service qui représente notre époque actuelle

C’est quoi Rork Max ?

Rork Max est un outil d’intelligence artificielle créé par la startup Rork. Il permet de transformer une idée en application mobile Apple sans écrire une seule ligne de code. On décrit ce qu’on veut dans un chat, et l’IA s’occupe du reste : elle génère le code, construit l’app et la rend prête à installer sur iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ou Vision Pro.



Ce qui le distingue des outils similaires, c’est qu’il génère du code Swift natif, le même langage qu’Apple utilise pour ses propres apps. Cela permet de créer des expériences vraiment avancées : réalité augmentée, jeux en 3D, widgets, intégration Siri, et bien plus encore.

Comment ça marche ?

Tout se passe dans un navigateur web, sans avoir besoin d’installer Xcode ou quoi que ce soit. L’utilisateur décrit son idée en texte ou envoie une capture d’écran. L’IA génère l’app, qui peut être testée directement en ligne ou installée sur l’appareil en un clic. Pour modifier quelque chose, il suffit de le demander dans le chat.



La compilation se fait sur les serveurs de Rork, ce qui évite toutes les complications techniques habituelles. Soumettre l’app sur l’App Store ne prend que deux clics.

Combien ça coûte ?

Rork Max est proposé à 200 dollars par mois, avec 1 000 crédits IA inclus. C’est une offre pensée pour les professionnels et les startups qui veulent aller vite. Il existe une version standard de Rork moins chère, mais les fonctionnalités natives Swift sont réservées à l’abonnement Max. La startup a levé 2,8 millions de dollars auprès du fonds d’investissement a16z.

Perfectible mais assez prometteur pour alerter Apple

Certains analystes estiment qu’Apple pourrait racheter Rork ou s’inspirer de son approche dans les 18 prochains mois. Plus largement, l’essor rapide de ce type d’outils dopés à l’IA pourrait faire émerger une nouvelle concurrence et pousser Apple à revoir ses procédures internes de validation des applications destinées à l’App Store.

Notre avis

Le lancement a généré 5 millions de vues en quelques heures, ce qui témoigne d’un enthousiasme réel. Beaucoup de gens s’étonnent de pouvoir créer une app fonctionnelle sans aucune compétence technique et sans même passer par la plateforme officielle d'Apple.



Les avis sont cependant partagés. Certains utilisateurs signalent des bugs sur des projets complexes et trouvent le prix élevé au regard des résultats. D’autres doutent que le code produit soit vraiment aussi natif que promis. Mais nous avons vérifié, cela produit bien des apps en Swift, ce qui est assez bluffant. Pour le moment, nous le conseillons à ceux qui ont tout de même quelques notions de code et qui veulent créer des apps, des jeux ou des concepts bien définis, plutôt simples (sans être simplistes).



Téléchargez Rork Max sur Mac via le site officiel.