L'Apple Developer Academy va ajouter des formations à l'IA

Après avoir annoncé toute une gamme de nouvelles fonctionnalités à base d'IA lors de la WWDC 24, Apple étend son programme Apple Developer Academy en mettant l'accent sur... l'intelligence artificielle ! Dans un communiqué de presse, l'entreprise co-créée par Steve Jobs indique qu'elle "formera tous les étudiants et mentors de l'Apple Developer Academy aux technologies et outils qui tirent parti de l'intelligence artificielle" à partir de la fin de l'année.

La formation IA n'arrivera pas tout de suite en France

Le nouveau programme axé sur l'intelligence artificielle sera d'abord déployé au Brésil, en Indonésie, en Arabie saoudite, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Italie à partir de cet automne. La France n'est pas concernée, alors qu'il s'agit du deuxième marché européen pour Apple, derrière l'Allemagne. Les programmes seront ouverts aux anciens élèves de l'Apple Developer Academy, ainsi qu'aux étudiants et mentors actuels.

Apple précise que les cours comprendront des éléments tels que la formation Core ML (machine learning), l'instruction sur les modèles d'IA, et plus encore :

À partir de cet automne, chaque étudiant de l'Apple Developer Academy bénéficiera d'un programme personnalisé qui lui apprendra à construire, former et déployer des modèles d'apprentissage automatique sur les appareils Apple. Les cours porteront notamment sur les principes fondamentaux des technologies et des frameworks d'IA, sur Core ML et sa capacité à offrir des performances rapides sur les appareils Apple, ainsi que sur la manière de construire et d'entraîner des modèles d'IA à partir de la base. Les étudiants apprendront grâce à un programme d'études guidé et à des missions basées sur des projets, avec l'aide de centaines de mentors et de plus de 12 000 anciens élèves de l'académie dans le monde entier.

Susan Prescott, vice-présidente d'Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial, a ajouté :

Chez Apple, nous considérons le codage comme un langage universel et nous croyons qu'il faut donner aux développeurs, aux créateurs et aux entrepreneurs du monde entier les outils et les technologies qui leur permettront de créer des expériences phénoménales. Avec l'introduction d'un programme dédié à l'IA et à d'autres nouvelles technologies, nous sommes impatients de voir ce que les étudiants construiront pour le partager avec leurs communautés et le monde entier.

Une bonne initiative qui permet à Apple de faire d'une pierre deux coups : faire plaisir aux fans et former de nouvelles têtes qui créeront les applications de demain. Rappelons que la plupart des nouveautés liées à Apple Intelligence arriveront plus tard, en 2025, sur iOS 18.



Qui serait tenté par une formation sur l'IA par Apple parmi vous ?