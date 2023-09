Apple prépare des accessoires USB-C dont une nouvelle batterie MagSafe "empilable"

Selon Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, Apple prévoit de rafraîchir un grand nombre de ses accessoires pour y ajouter un port USB-C, suite à l'abandon du port Lightning sur la gamme iPhone 15 à venir ce mardi. Ce n'est pas une surprise, mais une simple conformation. Toutefois, une nouveauté nous a interpellée.

Un renouvellement de masse à venir

Dans le dernier épisode du podcast de nos amis de chez MacRumors, le très prolifique Mark Gurman a confiemé qu'Apple cherche à passer à l'USB-C pour toute sa gamme d'accessoires d'ici l'année prochaine, y compris tous les modèles AirPods et les accessoires Mac. La transition sera apparemment relativement rapide, à l'image de la transition vers le connecteur Lightning après son introduction en 2012 sur l'iPhone 5.

Les premiers appareils serait le MagSafe Duo ainsi que le bloc-batterie MagSafe existants. On ne sait pas encore si ces nouveaux accessoires seront présentés lors de l'événement "Wonderlust" d'Apple, qui aura lieu ce mardi 12 septembre.



Dans la même catégorie, la station d'accueil magnétique de l'Apple Watch, aujourd'hui abandonnée, pourrait être réintroduite avec un port USB-C. Bien qu'Apple doive rafraîchir une grande partie de ses câbles et accessoires assez rapidement, il "ne s'attend pas à ce que des surprises ou de nouveaux types d'accessoires" soient annoncés lors de l'événement Apple consacré à l'iPhone 15.



En outre, M. Gurman a expliqué qu'une nouvelle batterie externe MagSafe était en cours de développement chez Apple, mais qu'il n'était probablement pas encore prêt à être présenté. Le bloc-batterie de nouvelle génération repose sur un nouveau concept qui permet aux utilisateurs d'empiler plusieurs appareils afin de de recharger sans fil plusieurs appareils en même temps. Par exemple, il sera possible de charger deux iPhones en même temps, en les plaçant de part et d'autre du bloc-batterie. Elle sera aussi, bien sûr, dotée d'un port USB-C.



Concernant les AirPods, le journaliste est certain qu'Apple ne changera pas la dénomination des écouteurs à la faveur d'un port USB-C. Pour avoir les AirPods Pro 3 par exemple, il faudra patienter jusqu'à fin 2024, voire début 2025.