Susan Prescott parle de l'App Store et des nouvelles façons de se connecter avec Apple

Parmi eux, on trouve l' App Store Foundations , qui fournit aux développeurs un soutien supplémentaire pour les aider à créer des applications de premier ordre. S'adressant à un groupe de fondatrices qui ont participé au programme, madame Prescott a souligné que celui-ci contribuait à accroître la diversité et l'inclusion dans l'App Store.

Selon la dirigeante, l'App Store joue un rôle crucial non seulement pour promouvoir les petits développeurs, mais aussi le travail des "groupes historiquement sous-représentés, y compris les femmes." Selon la VP, Apple a mis en place de nombreux projets pour assurer le soutien et la visibilité de ces groupes de personnes.

Susan Prescott est une personne connue pour son rôle de vice-présidente des relations avec les développeurs chez Apple. Ces dernières années, elle est intervenue à plusieurs reprises lors des conférences de l'entreprise. Dans une interview accordée à The Independent , Susan a parlé de l'importance de l'App Store et a même évoqué de "nouvelles façons de se connecter avec Apple" à l'occasion de la WWDC 2023.

