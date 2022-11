Apple parle de la formidable application NightWare sur l'App Store

Sur l'App Store, on retrouve un tas d'applications incroyables qui peuvent changer notre quotidien. Si Apple les met régulièrement en avant dans l'accueil de la boutique d'application, il est extrêmement rare que l'entreprise en fasse un... communiqué de presse ! C'est ce qu'a eu le droit NightWare, cette application aide les vétérans à éviter les cauchemars après une longue période en guerre.

Apple parle de NightWare

Dans un communiqué de presse publié hier en fin de journée, Apple partage l'histoire de Robert Guithues, un militaire qui a connu plusieurs missions à haut risque dans sa carrière. Il a été transporté dans les champs de pétrole en feu à l'extérieur de Bagdad et vers une base opérationnelle avancée dans les montagnes d'Afghanistan où il a vécu une multitude d'attaques.



Comme beaucoup des vétérans en retraite, Robert Guithues a cumulé les cauchemars une fois rentré chez lui aux côtés de sa famille. Il déclare à Apple :

Votre esprit et votre psychisme ne sont pas faits pour supporter certaines des choses que vous rencontrez lorsque vous êtes déployé et que vous faites la guerre. Au fil du temps, mes cauchemars sont devenus plus vifs et physiques - en train de crier, de crier des noms et des commandes. Et s'il y avait du tonnerre ou de la foudre à l'extérieur, je n'irais pas me coucher avant que le soleil ne se lève. Au pire moment, après mon retour d'Afghanistan, je n'ai pas dormi pendant trois mois.

Puis Robert Guithues a découvert une application watchOS révolutionnaire qui a changé son quotidien. NightWare est un système thérapeutique numérique qui peut être utilisé avec un iPhone ou une Apple Watch pour atténuer les cauchemars liés au SSPT. Il s'agit du premier et du seul système thérapeutique numérique créé spécialement pour le traitement des cauchemars, il n'est disponible que sur ordonnance médicale.



Le fonctionnement est simple, lorsque le capteur de fréquence cardiaque, l'accéléromètre et le gyroscope de l'Apple Watch identifient un cauchemar, NightWare génère de légères impulsions sur le poignet qui augmentent progressivement jusqu'à ce que l'utilisateur soit réveillé de son cauchemar, mais pas de son sommeil.

Nightware a été imaginé par Tyler Skluzacek, il y a 7 ans. Le jeune homme étudiait l'informatique au Macalester College du Minnesota et voyait régulièrement son père (ancien combattant à la retraite) faire des cauchemars et des nuits blanches à répétition. Il n'arrivait pas à oublier ce qu'il avait vu pendant ses missions, la perte de certains de ses collègues et les missions particulièrement dangereuses qu'il avait vécues durant de longues années.



Tyler Skluzacek voulait aider son père à aller mieux, à retrouver des nuits complètes où les horreurs qu'il avait pu voir ne viendraient pas le perturber. Convaincu que la technologie pourrait l’épauler, Skluzacek a eu l'idée de créer le prototype "NightWare", une application couplée à une montre connectée comme l'Apple Watch qui pourrait détecter les cauchemars et aider les utilisateurs à ce que cela dure le moins longtemps possible.



Grady Hannah qui est PDG de NightWare a déclaré dans le communiqué de presse d'Apple que cette application est très sérieuse et qu'elle a même obtenu le feu vert de la FDA aux États-Unis :

Nous avons dû faire un audit de sécurité indépendant et le soumettre à l'autorisation de la FDA. Et parce que NightWare fonctionne sur l'iPhone et l'Apple Watch, je pense que la qualité et la sécurité de ces produits ont été des facteurs clés pour obtenir cette autorisation. Il est important pour nous que NightWare fonctionne de manière optimale pour tant de personnes qui ont donné autant d'elles-mêmes.

Grâce à cette application révolutionnaire, de nombreux combattants qui ont servi pour les États-Unis peuvent aujourd'hui mieux dormir et n'entrent plus dans des cauchemars qui peuvent durer plusieurs heures et gâcher leurs nuits. Guithues révèle que le système NightWare a très vite été efficace, dès la deuxième nuit d'utilisation, il a réussi à dormir pendant 9 heures, chose qui n'était pas arrivée depuis fort longtemps. Ce qui est incroyable, c'est que l'application iOS NightWare affiche un rapport précis au réveil montrant à combien de reprises le système automatisé a eu besoin d’opérer pendant la nuit.

Robert Guithuies affirme que NightWare est déjà intervenu une trentaine de fois en une nuit et qu'il n'a jamais été réveillé durant la totalité de son cycle de sommeil !

Si Apple met aujourd'hui en avant cette formidable application, c'est qu'elle est désormais une référence pour les anciens combattants, elle est utilisée par de nombreux militaires en activité ou à la retraite et elle est même prescrite par des médecins.



Communiqué de presse d'Apple