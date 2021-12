Il neige encore dans l'application Apple Store #Noel2021

Vous êtes nombreux à être bloqués par les chutes de neige aujourd'hui. En effet, 28 autres départements sont en vigilance orange, neige et verglas ! Ainsi, voici les apps pour suivre...

Quelle bonne idée que cette mise à jour de Yahoo Météo (App, iPhone et iPad, 2/5 - 19 votes, VF, 63.9 Mo, iOS 7.0+, Yahoo). En effet, si l'app est déjà fiable et superbe en terme...

Dans le monde des nouvelles technologies, les easter egg ont une place à part, avec ces blagues plus ou moins potaches. Depuis quelques jours, la marque à la pomme s'est prêtée au...

Apple renouvelle la publicité hivernale. Après une première promotion qui consistait à mettre en avant ce qu'est capable de faire un iPad Pro quand on a de l'imagination et les bonnes...

Clips vient de recevoir une jolie mise à jour 2.1, elle qui avait été lancée par Apple en avril 2017 à notre grande surprise. L'app permet de créer des montages vidéos facilement et...

Mais que se passe-t-il avec le cours de l'action Twitter ? Depuis plus de 24 heures, le réseau social est en train de subir une lourde et difficile chute sur les marchés américains...

Apple s'amuse en plaçant des easter eggs depuis quelques temps désormais. Par exemple, depuis que la société a présenté un iPhone doté d'un scanner LiDAR - l'iPhone X, toutes les invitations aux keynotes comportent une un oeuf de Pâques en réalité augmentée, qui annonce généralement une fonctionnalité à venir d'un produit. À la fin du mois de novembre, l'entreprise a publié sa publicité annuelle pour les fêtes. Cette fois, l'histoire est celle d'une petite fille qui veut sauver Simon, un bonhomme de neige. Un film réalisé par Jason Reitman, nominé aux Oscars, et son père, Ivan Reitman, également nominé aux Oscars.

Comme l'ont repéré plusieurs plusieurs utilisateurs, chacun peut voir des flocons de neige tomber sur son application Apple Store en tapant "let it snow" dans l'onglet de recherche de l'application, sans même valider l'action. En outre, si vous secouez votre iPhone, vous verrez de la neige se déplacer comme dans une boule à neige.

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, Apple revient avec un easter egg, un œuf de Pâques en français, sur l'application Apple Store. Après l'avoir dévoilé pour la première fois en 2017, la firme permet à nouveau à ses clients d'avoir un peu la magie de Noël en tapant "let it snow" sur l'app.

