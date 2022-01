Apple étend son programme Foundations à 29 nouveaux pays en Europe

Apple vient d'annoncer qu'elle allait étendre son programme "App Store Foundations" à 29 pays supplémentaires en Europe.



Lancé en 2018 dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Suède, le programme offre aux développeurs sélectionnés un soutien sur mesure pour le développement, le marketing et la monétisation des apps, en collaboration avec des employés d'Apple.

Apple félicite les développeurs allemands

Alors que la firme de Cupertino salue le travail des développeurs allemands qui ont profité de ce programme, dans le même temps, elle indique le programme sera étendu à 29 pays d'Europe supplémentaires.



Concrètement, au cours de ces sessions, les développeurs apprennent à développer leur activité et à étendre la portée de leurs apps. L’accent est mis sur l’utilisation optimale des technologies et des API Apple, le développement du contenu éditorial pour une meilleure expérience utilisateur et l’optimisation de la présence sur l’App Store. D'autres sessions aborderont la monétisation, le marketing et une multitude de sujets supplémentaires qui aideront les développeurs à se poursuivre sur leur croissance.



Même après la fin de leur participation au programme, les développeurs continueront à avoir accès aux experts d’Apple, ce qui leur permettra d’apprendre et d’améliorer leurs apps au fil du temps, tout en bénéficiant de la présence mondiale et de la forte base d’utilisateurs de l’App Store. En outre, les développeurs font partie d'un réseau d'anciens élèves au sein duquel ils peuvent apprendre de l'expérience des autres afin d'exploiter davantage leur potentiel.

Christopher Moser, directeur senior de l’App Store chez Apple en Europe, a déclaré :

Soutenir le talent et la créativité des développeurs d’apps allemands est une préoccupation majeure pour nous. Avec l’enregistrement du 200e développeur en Allemagne dans le programme App Store Foundations en même temps qu'il s'étend à encore plus de pays, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une collaboration étroite et d'un dialogue permanent avec les développeurs. J’attends avec impatience les formidables applications qui seront développées dans les mois et les années à venir et qui profiteront à des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Trois apps mises à l'honneur : Klima, Equalista et Dogo

De nombreux développeurs qui ont déjà participé au programme App Store Foundations l’ont utilisé avec succès comme tremplin pour leur développement futur. La société de Tim Cook met ainsi à l'honneur 3 apps :

Klima : une application innovante qui permet aux utilisateurs de calculer et de compenser leur empreinte carbone. L’objectif est d’économiser 20 millions de tonnes de CO2 au cours des cinq prochaines années. Les utilisateurs aident à planter des arbres, à construire des installations solaires et à fournir des cuisinières efficaces dans les pays en développement.

Equalista : la première application d'apprentissage sur l'égalité des sexes, attire l'attention sur la discrimination dans la vie quotidienne et fournit aux utilisateurs les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour y remédier.

: la première application d’apprentissage sur l’égalité des sexes, attire l’attention sur la discrimination dans la vie quotidienne et fournit aux utilisateurs les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour y remédier. Dogo : une application de premier plan pour l'entraînement des chiens, a déjà atteint quatre millions d'utilisateurs. Elle offre aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour avoir un quadrupède bien entraîné et heureux. Les utilisateurs peuvent créer un programme d'entraînement personnalisé, apprendre des astuces à leur chien et bien plus encore. (disponible en Allemagne uniquement)



Apple n'a pas énuméré les 29 pays dans lesquels le programme sera étendu ni donné de calendrier. Mais elle nous donne quelques chiffres à jour sur l'App Store.