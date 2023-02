La fonction de détection de pistes de course de l'Apple Watch s'étend à davantage de pays

Détecter les pistes de course avec son Apple Watch, c'est génial ! Malheureusement, ce n'est pas encore disponible en France. Malgré tout, des pays voisins comme l'Allemagne ou l'Italie peuvent dorénavant s'en servir. Un bon espoir pour les prochains mois, pourquoi pas avec watchOS 10.

Et les français alors ?

L'Apple Watch est un appareil polyvalent qui est devenu un élément primaire de la vie quotidienne de millions d'utilisateurs. Parmi les nombreux outils que propose l'Apple Watch, la détection de pistes de course est une fonctionnalité particulièrement appréciée par les coureurs qui peuvent y accéder.



Elle permet à l'Apple Watch de détecter automatiquement un utilisateur qui commence une séance de course et d'enregistrer les données pertinentes, telles que la distance parcourue et les calories brûlées. Il est même possible dans certaines conditions de télécharger en amont les pistes présentes autour de nous. La connexion n'est donc plus obligatoire lors de la séance.

D'après DC Rainmaker, la détection des pistes de course de l'Apple Watch est désormais disponible dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Le Canada et l'Australie sont également concernés. Cette expansion fait suite à une première annonce en septembre 2021, date de lancement de la fonctionnalité aux États-Unis.



Comme souvent, il va falloir prendre son mal en patience pour avoir la chance de s'en servir. Espérons pour les sportifs du dimanche que nous sommes que la France soit dans la prochaine liste afin de mettre à jour nos Apple Watch 8, Ultra et autre.