Brevet : Apple travaille sur la détection des vélos électrique pour l'Apple Watch

C'est une nouvelle pépite qui vient d'arriver dans le registre de l'USPTO aux États-Unis. Apple a publié un brevet pour le moins surprenant... Les ingénieurs et développeurs travaillent en ce moment sur une détection du type de vélo que vous utilisez, l'Apple Watch pourrait bientôt déterminer si celui-ci est électrique ou non !

Un brevet qui va améliorer l'Apple Watch et les activités sportives

Quand vous utilisez un vélo électrique, votre dépense énergétique n'est pas la même qu'avec un vélo standard. En effet, à cause du moteur électrique intégré qui vous soutient dans les montées et les moments de fatigues, vos efforts sont moins nombreux. Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que le calcul de l'Apple Watch pour les calories brûlées ne prend pas en compte le coup de pouce que vous avez eu.



Selon Patently Apple qui observe régulièrement les dépôts de brevet d'Apple, les choses vont bientôt changer. Un nouveau brevet déposé par l'entreprise explique que l'Apple Watch sera prochainement capable de faire la différence entre un vélo standard et un vélo électrique afin de vous mettre en avant les statistiques les plus proches de la réalité.

Le brevet protège plusieurs méthodes de détection :

Calcul de la dépense énergétique de l'utilisateur en fonction de la fréquence cardiaque

Calcul de la dépense énergétique de l'utilisateur en fonction de la vitesse de déplacement

Calcul de la probabilité que l'utilisateur roule sur un vélo électrique en fonction de la dépense énergétique, en fonction de la fréquence cardiaque et de la vitesse de déplacement (combinaison des 3 données)

Calcul pour déterminer si la probabilité remplit ou non une condition correspondant à une probabilité seuil

Mise en œuvre de la probabilité déterminée

Avec cette capacité de détection, l'Apple Watch sera apte à déduire le nombre de calories non perdues suite au soutien du moteur électrique. À noter qu'il n'y a pas non plus une si grande différence, on estime qu'une heure de vélo classique permet de brûler entre 300 et 600 calories. Avec un vélo électrique, on peut s'attendre à brûler entre 200 et 400 calories.



Cela dit, l'utilisation d'un vélo électrique peut encourager les gens à sortir plus souvent et à parcourir de plus grandes distances, ce qui peut en fin de compte entraîner une dépense calorique totale plus élevée sur le long terme.



Le brevet n'informe pas dans quelle version de watchOS cette nouveauté apparaîtra, toutefois, vu que le brevet est récent, il y a peu de chances que cette détection vélo standard/électrique arrive dans watchOS 10 qui sera présenté à la WWDC 2023.