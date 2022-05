Apple étend la protection des enfants dans iMessage à d’autres pays dont le Canada

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

L'année dernière, Apple a lancé la nouvelle fonction Communication Safety dans iMessage pour protéger les enfants contre la visualisation ou le partage de contenus dénudés. Cette fonction n'était initialement disponible qu'aux États-Unis, mais Apple l'a maintenant étendue à d'autres pays avec iOS 15.5, dont le Canada.

La fonction de protection des enfants débarque dans de nouveaux pays

En avril dernier, Apple avait confirmé qu'elle proposerait la fonction Communication Safety in Messages aux utilisateurs au Canada et au Royaume-Uni. Désormais, avec iOS 15.5 publié hier soir, les nouvelles fonctions de sécurité de l’app Messages sont disponibles au Royaume-Uni et dans trois autres nouveaux pays.



Voici la liste de tous les pays pris en charge par la dernière mise à jour d'iOS :

Australie

Canada

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

États-Unis

Les utilisateurs des pays pris en charge verront une mention de la fonctionnalité dans les notes de mise à jour d'iOS 15.5.

iOS 15.5 comprend des améliorations d'Apple Podcasts, de nouvelles fonctions de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, ainsi que d'autres fonctions et corrections de bogues.

Sécurité des communications dans Messages

Avec Communication Safety, l'application Messages peut détecter si un enfant reçoit ou tente d'envoyer une photo comportant de la nudité. Si l'enfant reçoit une photo inappropriée, l'application brouille automatiquement l'image. L'enfant peut choisir de regarder la photo, mais il recevra alors des conseils et des ressources adaptés à son âge pour l'aider à faire un choix sûr.



La fonction CSAM est désactivée par défaut et, même lorsqu'elle est activée, elle analyse uniquement les photos sur l'appareil, de sorte que tout le contenu envoyé par iMessage reste chiffré de bout en bout.



Pour configurer la sécurité des communications dans Messages, l'iPhone de l'enfant doit faire partie du partage familial iCloud et le temps d'écran doit être activé. Vous trouverez plus de détails sur cette fonctionnalité dans cet article spécial.



Rappelons que l’UE souhaite ouvrir toutes les messageries pour scanner les messages à la recherche de contenus illicites comme la pedopornographie…