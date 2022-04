La fonction de protection des enfants d’iMessage arrive au Canada et Royaume-Uni

Apple reprend sa marche en avant autour de sa fonctionnalité Communication Safety dans Messages qui avait fait couler beaucoup d’encre lors de son introduction aux États-Unis. Après plusieurs mois de test grandeur nature, Apple prévoit d’étendre cette fonction au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada, selon The Guardian. Les mesures de prévention sur la pedopornographie de l’application Messages a été introduite dans la mise à jour iOS 15.2 publiée en décembre.

À quoi sert cette fonction de prévention

La fonction de sécurité dans les messages est conçue pour analyser les images iMessage entrantes et sortantes sur les iPhone et iPad des enfants à la recherche de contenus explicites et les avertir que ces photos peuvent être dangereuses. Si un cas de nudité est détecté dans une photo reçue par un enfant, la photo sera floutée et l'enfant recevra des recommandations pour la protection de l'enfance. De même, la nudité dans une photo envoyée par un enfant déclenchera un avertissement encourageant l'enfant à ne pas envoyer l'image.



La sécurité des communications est un service facultatif, axé sur la confidentialité, qui doit être activé par les parents. Elle est limitée aux comptes d'enfants, la détection se fait sur l'appareil, et elle n'est pas liée à la fonctionnalité anti-CSAM qu'Apple est en train de développer et pourrait publier à l'avenir sur le flux de photos iCloud que l’on a détaillé à plusieurs reprises.

Quelle date de sortie ?

Apple devrait utiliser iOS 15.5 pour introduire cette nouveauté au Canada et au Royaume-Uni (mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande). Pour les autres pays, il faudra très certainement attendre iOS 16 dont la première bêta sera dévoilée le 6 juin prochain lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2022.