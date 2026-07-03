Apple contre Jon Prosser : le leaker rejette toute la faute sur son complice

Accusé par Apple d'avoir divulgué des secrets commerciaux liés à iOS 26, Jon Prosser sort enfin de son silence. Dans sa réponse officielle au tribunal, le leaker rejette l'essentiel de la responsabilité sur son présumé complice.

Une défense qui peut fonctionner aux USA

Après des mois de silence qui avaient fini par se retourner contre lui, Jon Prosser a enfin déposé sa réponse officielle dans le procès qui l'oppose à Apple. La stratégie choisie par ses avocats est limpide, faire porter l'essentiel de la responsabilité sur Michael Ramacciotti, présenté comme l'unique auteur de la fuite ayant permis au youtubeur de dévoiler en avance des éléments de ce qui deviendra iOS 26 et sa refonte Liquid Glass.



Le rappel des faits reste sans appel. Ramacciotti se trouvait chez l'ancien ingénieur Apple Ethan Lipnik, dont l'iPhone de développement contenait des informations confidentielles sur la version alors nommée en interne iOS 19. C'est lors d'un appel FaceTime que Ramacciotti aurait montré ces fonctionnalités à Prosser, qui reconnaît désormais avoir assisté à cet échange. Le youtubeur nie en revanche avoir su que l'appareil appartenait à un salarié Apple ou que les informations constituaient des secrets commerciaux protégés.



Ce qui frappe surtout dans cette réponse, c'est le silence prolongé qui l'a précédée. Prosser avait laissé passer plusieurs échéances judiciaires, au point qu'un jugement par défaut avait été prononcé contre lui l'automne dernier, le privant temporairement de tout moyen de contester les accusations. Il a fallu l'intervention d'un juge fédéral en juin pour lui accorder un ultime délai de dix jours et rouvrir la voie à cette défense.

Sur le fond, l'argument juridique est calculé, les lois américaines sur le vol de secrets commerciaux exigent de prouver que le défendeur savait ou aurait dû savoir que les informations provenaient d'une source illégitime. En reportant la faute sur Ramacciotti, Prosser cherche justement à démontrer qu'il ignorait tout du caractère frauduleux de l'origine des données, une différence qui pourrait s'avérer décisive devant un tribunal de Californie du Nord où il réclame désormais un procès avec jury malgré une entente récente pour l'éviter.