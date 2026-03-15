Apple lance les festivités avec Alicia Keys pour les 50 ans de la société

À l’approche de son 50e anniversaire le 1er avril 2026, Apple a donné le coup d’envoi d’une série de célébrations à travers le monde, tout au long du mois de mars. La firme de Cupertino met en avant la créativité humaine et l’innovation rendue possible grâce à ses produits iconiques. A priori, nous n'aurons pas de nouveaux produits.

Un kick-off mémorable à Grand Central

Le 13 mars 2026, l’Apple Store Grand Central à New York a fermé ses portes temporairement pour accueillir un événement inattendu : un concert surprise de la star multi-Grammy Alicia Keys. La chanteuse, productrice et compositrice a interprété plusieurs de ses tubes emblématiques (dont des classiques comme “Empire State of Mind” et d’autres hits intemporels) depuis les marches iconiques du lieu, sur un piano à queue rose vif.

L’événement, ouvert au public présent sur place et à des créateurs de contenu invités, a réuni une foule enthousiaste de commuters et de fans. Parmi les personnalités présentes : le PDG Tim Cook, le vice-président hardware John Ternus, le responsable marketing Greg Joswiak (“Joz”), la dirigeante retail Deirdre O’Brien et d’autres cadres.



Apple a souligné que cet événement incarnait parfaitement l’esprit de la marque : une artiste qui transcende les genres, alliant performance, narration et innovation - des valeurs partagées avec la technologie Apple.

Des rassemblements dans le monde entier tout au long de mars

Apple a annoncé organiser des gatherings dans plusieurs grandes villes internationales (San Francisco, Los Angeles, Londres, Paris, Tokyo et d’autres à confirmer). Chaque événement mettra en lumière la créativité et l’ingéniosité humaine facilitées par les produits Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, etc.). L'occasion de mettre en avant les derniers modèles comme l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17e, le MacBook Neo et autre.

La société promet des expériences immersives qui célèbrent “les choses remarquables que les gens peuvent accomplir avec les bons outils Apple entre les mains”.

La lettre de Tim Cook : “50 Years of Thinking Different”

Quelques jours plus tôt, le 12 mars, Tim Cook avait publié une lettre ouverte que l'on avait relayée, intitulée “50 Years of Thinking Different”. Il y retrace l’histoire d’Apple, née dans un garage en 1976 avec l’idée révolutionnaire que la technologie doit être personnelle et puissante.



Il rappelle les jalons majeurs : l’Apple I, le Macintosh, l’iPod, l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods, sans oublier les services (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, Apple TV+). Cook insiste sur le slogan historique “Think Different” (fin 90s – début 2000s) et affirme que le monde avance grâce aux personnes qui pensent différemment.

L’esprit d’innovation a toujours été au cœur d’Apple. C’est ce qui nous a poussés à créer des produits qui permettent à chacun de s’exprimer, de se connecter et de réaliser des merveilles. Alors que nous célébrons nos 50 ans, nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à cette aventure et qui continuent d’inspirer nos créations futures.

Il conclut en remerciant les équipes, les développeurs et les millions de clients qui font vivre Apple au quotidien, tout en regardant vers l’avenir plutôt que vers le passé.

Rendez-vous pour la suite

Apple invite tout le monde à suivre les annonces sur son site, ses réseaux (dont le nouveau compte Instagram “Hello Apple”) et en magasin. Le 1er avril 2026 marquera officiellement les 50 ans, mais les festivités de mars préparent déjà le terrain pour ce qui s’annonce comme un anniversaire mémorable. On croise les doigts pour des nouveautés côté produits !