L’iPhone XX des 20 ans aurait finalement un trou dans l'écran

L’iPhone du 20e anniversaire, attendu en 2027 pour célébrer les deux décennies depuis le lancement du premier iPhone par Steve Jobs, risque de ne pas proposer le design totalement sans bord ni encoche que beaucoup anticipent. Le rêve de Jony Ive pourrait attendre encore un peu.

Des rumeurs contradictoires

Bloomberg, via son fidèle lieutenant Mark Gurman, rapportait en mai dernier qu’Apple visait une refonte spectaculaire pour cette année symbolique : un appareil tout en verre avec des bords incurvés et aucune découpe visible sur l’écran, grâce au placement des capteurs Face ID et de la caméra selfie entièrement sous la dalle.

Cependant, l’analyste reconnu Ross Young vient tempérer ces attentes. Dans plusieurs publications récentes sur X, il a clarifié ses propos de juin 2025 en affirmant qu’il s’attend à ce que la Dynamic Island plus réduite - attendue dès l’iPhone 18 Pro cet automne (2026) - reste présent au moins jusqu’en 2027. Il est allé plus loin dans ses réponses : selon lui, même les iPhone Pro de 2028 conserveraient probablement une petite perforation centrée pour la caméra selfie (intégrée dans une zone Dynamic Island compacte), plutôt qu’un véritable écran sans aucune interruption visible.

Still expect a punch hole in 2028 — Ross Young (@DSCCRoss) January 21, 2026

Cela correspond à la feuille de route en plusieurs étapes qu’il avait partagée mi-2025 :

2026 : Dynamic Island plus petit (certains éléments de Face ID sous l’écran, mais pas tous).

: Dynamic Island plus petit (certains éléments de Face ID sous l’écran, mais pas tous). 2028 : Tous les composants Face ID sous l’écran sauf la caméra selfie → design à trou (hole-punch).

: Tous les composants Face ID sous l’écran sauf la caméra selfie → design à trou (hole-punch). 2030 : Caméra selfie totalement sous l’écran → premier vrai iPhone « full-screen » sans aucune découpe visible.

Si les informations de Ross Young se confirment, un écran réellement sans encoche ni perforation n’arriverait donc qu’en 2030, ce qui signifie que l’iPhone anniversaire de 2027 devrait conserver une Dynamic Island, certes améliorée, mais toujours visible.



Cela dit, les calendriers de la chaîne d’approvisionnement d’Apple évoluent fréquemment. Les sources de Mark Gurman pourraient refléter des avancées plus récentes sur les technologies sous-écran que celles dont dispose Ross Young. Une autre hypothèse est qu’Apple réserve ce design radical sans aucune découpe à une édition spéciale très haut de gamme pour le 20e anniversaire, placée au-dessus de la gamme Pro – un peu comme l’iPhone X avait été dévoilé en 2017 aux côtés de l’iPhone 8 en tant que produit révolutionnaire à part, avant l’arrivée officielle de la gamme Pro avec les iPhone 11 Pro en 2019.



Apple devrait présenter les iPhone 18 Pro et Pro Max dès septembre 2026. Ces modèles devraient donner les premiers indices concrets sur la trajectoire menant à 2027. L’iPhone du 20e anniversaire - quelle que soit sa forme finale - arriverait logiquement à l’automne 2027. Entre temps, on attend également le premier iPhone Fold ainsi qu'un iPhone Air 2.