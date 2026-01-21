Un écran encore plus lumineux sur les iPhone 18 grâce à Samsung

L'iPhone 18 d'Apple devrait bénéficier d'un écran nettement plus lumineux que ses prédécesseurs, selon les informations d'un informateur chinois. L'utilisateur Weibo « Instant Digital » a récemment indiqué que le fabricant d'écrans chinois BOE aurait peu de chances de fournir des dalles pour l'iPhone 18. La raison : les spécifications de luminosité d'Apple pour ce modèle sont décrites comme exceptionnellement exigeantes et sans précédent. Cela laisse fortement présager une amélioration significative des niveaux de luminosité, tant en crête qu'en continu, de l'écran.

Une luminosité encore en hausse sur l'iPhone 18

Pour mémoire, les iPhone 13 et iPhone 14 offraient une luminosité typique d'environ 800 nits et une luminosité maximale de 1 200 nits pour le contenu HDR.



Les iPhone 15, iPhone 16 et iPhone 17 ont atteint 1 000 nits en luminosité typique et 1 600 nits en crête HDR, l'iPhone 17 augmentant également la luminosité maximale en extérieur de 2 000 à 3 000 nits.



L'iPhone 18 devrait encore faire grimper ces chiffres, même si les objectifs exacts ne sont pas encore connus. Voici les caractéristiques techniques réalistes attendues sur l'iPhone 18 :

Luminosité typique (plein écran constant) : 1 200–1 500 nits (contre 1 000 nits pour l'iPhone 17) → nettement plus éclatante en intérieur et sous éclairage mixte.

HDR maximal : 2 000–2 500 nits → pour une lecture Dolby Vision/HDR10+ plus riche.

: 2 000–2 500 nits → pour une lecture Dolby Vision/HDR10+ plus riche. Extérieur/luminosité maximale (luminosité automatique en plein soleil) : 3 500–4 000 nits → une luminosité bien supérieure, potentiellement égale voire supérieure à celle des smartphones Android haut de gamme les plus lumineux, tout en conservant une consommation d'énergie raisonnable grâce à la technologie OLED de nouvelle génération.

Samsung plutôt que BOE

Cette rumeur concorde avec un article paru plus tôt dans la journée sur The Elec, qui faisait état de difficultés de production persistantes chez BOE pour les écrans OLED des iPhone. De ce fait, Apple aurait réorienté des millions de commandes vers Samsung Display. Les difficultés de BOE se sont maintenues sur différents modèles d'iPhone, rendant plus difficile pour le fournisseur de répondre aux exigences strictes d'Apple en matière de qualité et de technologie, notamment pour les écrans de pointe.



L'iPhone 18 standard devrait sortir début 2027 (potentiellement au printemps, en dehors de la période de sortie habituelle des iPhone Pro à l'automne). Parmi les caractéristiques attendues, on retrouve la puce A20, le modem C2 d'Apple et un bouton de contrôle de l'appareil photo simplifié. D'autres fuites récentes concernant l'iPhone 18 Pro évoquent des technologies d'affichage avancées comme les écrans LTPO+ (pour une meilleure efficacité, une plus grande uniformité et peut-être des composants Face ID sous l'écran.