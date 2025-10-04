L'iPhone 18 Pro Max n'aura pas le plus grand écran en 2026

L’iPhone 17 Pro Max serait bel et bien le dernier modèle ‘Max’ à offrir l’écran le plus grand d’iPhone. L'épithète "Max" perd en effet tout son sens avec l'arrivée de l'iPhone Fold, le premier téléphone pliable d'Apple attendu pour septembre prochain.

Un terme parfois galvaudé

Le terme “Max” suggère, du moins chez Apple, la taille ultime. Bien que l'entreprise américaine ait déjà redéfini “max” par le passé – avec par exemple la puce M1 Ultra surpassant la M1 Max, un changement inédit se profile dans la gamme iPhone.



En 2026, l’iPhone 18 Pro Max est attendu, mais il n’aura pas l’écran le plus grand. Ce titre devrait revenir au premier iPhone pliable d’Apple, peut-être appelé iPhone Fold ou iPhone Ultra.

iPhone Fold : Un tournant majeur

Les rumeurs indiquent que l’iPhone Fold aura un écran externe d'environ 5,5 pouces, petit selon les standards actuels, mais un écran interne de 7,8 pouces une fois déplié – surpassant l’écran prévu de 6,9 pouces de l’iPhone 18 Pro Max.



Apple ne pourrait pas proposer un appareil non pliable de cette dimension, tout simplement car il serait aussi grand qu'un iPad mini de 5ème génération qui affichait en 2019 une diagonale de 7,9 pouces.



Voici ce à quoi on peut s’attendre :

iPhone 18 Pro Max : écran de 6,9 pouces

: écran de 6,9 pouces iPhone Fold : écran interne de 7,8 pouces

Pour la première fois, le Pro Max n’aura donc pas l’écran le plus grand de la gamme. La question est finalement la suivante : les fans de grandes dalles seront-ils fidèles au "Pro Max" ou se tourneront-ils vers le "Fold" (en ajoutant au passage 500 euros) ?



Avec son format hybride iPhone mini / iPad mini, pourrait séduire les fans de technologie mais aussi ceux voulant un confort maximal. Seul son tarif pourrait jouer en sa défaveur, Apple ayant pris soin de combler les lacunes des concurrents comme le pli au milieu de l'écran, la charnière ou encore l'interface logicielle. Rappelons que l'iPhone Fold serait plus fin que l'iPhone Air et légèrement plus épais qu'un iPhone 17 Pro Max, selon s'il est plié ou déplié.