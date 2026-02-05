Apple prépare un écran très solide sur son iPhone Fold

Un iPhone Fold en béton ? Apple serait en train d’évaluer une technologie de film protecteur plus robuste pour son premier iPhone pliable, dans le but de se démarquer par une meilleure durabilité et un toucher supérieur à celui des appareils concurrents. Selon un récent rapport publié par The Elec, Apple teste actuellement des matériaux avancés pour la couche protectrice externe qui recouvre le verre ultra-fin (UTG) de l’écran pliable. Cette couche est celle que les utilisateurs touchent directement, et elle joue un rôle déterminant dans la résistance aux rayures, la solidité globale et l'expérience au quotidien.

Deux options sont envisagées par Apple

La firme américaine évalue principalement deux options pour son premier Fold :

Polyéthylène téréphtalate (PET) : le matériau actuellement utilisé par Samsung sur ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

: le matériau actuellement utilisé par Samsung sur ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Polyimide clair (CPI) : une alternative plus haut de gamme, plus coûteuse, mais offrant une dureté de surface supérieure et une meilleure résistance aux rayures.

Apple s’intéresserait particulièrement au CPI dans l’objectif de proposer une expérience différenciée par rapport à la concurrence, avec un écran perçu comme plus premium et plus durable.



Si Apple opte pour le CPI, Kolon Industry apparaît comme le fournisseur le plus probable selon nos confrères. Cette entreprise sud-coréenne a déjà mis en place une ligne de production de masse pour ce matériau, anticipant une forte demande liée aux futurs appareils pliables. De son côté, le chinois Lens Technology devrait fournir le verre ultra-fin et se charger de l’assemblage final en collant le film protecteur choisi sur le verre.



La décision finale concernant ce film protecteur est attendue prochainement, alors qu’Apple poursuit les tests des autres composants de son premier iPhone Fold, notamment la batterie, l'appareil photo ou encore la charnière et l'écran OLED pliable.



D’après d’autres rumeurs, cet appareil (souvent appelé « iPhone Fold ») pourrait embarquer :

Un écran interne 7,8 pouces sans pli visible une fois déplié (mode tablette type iPad mini)

Un écran externe de 5,5 pouces

Une intégration de Touch ID

Un double capteur photo arrière

La puce A20 Pro

Le modem maison C2

Le lancement est prévu plus tard cette année, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Sauf incident majeur, la présentation se fera avant la mi-septembre lors d'un keynote spécial avec Tim Cook.