App Store : Apple gagne 900 millions par an sur l'IA sans faire d'IA

Apple gagne près de 900 millions de dollars grâce aux applications d'IA générative sur l'App Store en 2025, et ce sans avoir développé un seul grand modèle de langage. Un paradoxe qui dit beaucoup sur la force du modèle économique d'Apple. En somme, Apple gagne beaucoup d'argent avec l'IA sans même accélérer dans ce domaine.

Apple, péage incontournable de l'IA

Selon une analyse du cabinet AppMagic relayée par le Wall Street Journal, Apple a encaissé près de 900 millions de dollars de commissions sur les apps d'IA générative l'an dernier. Ces revenus ont grimpé de 35 millions de dollars en janvier 2025 à un pic de 101 millions en août, avant de redescendre légèrement avec le recul des téléchargements de ChatGPT. La mécanique est simple : Apple prélève environ 30% sur les abonnements la première année, puis 15% les suivantes, selon les marchés.

ChatGPT représente à lui seul près de 75% de ces commissions, loin devant Grok d'xAI qui pointe à 5%. Autrement dit, OpenAI finance généreusement la caisse d'Apple, qui n'a fait que mettre à disposition son écosystème. Difficile de trouver meilleure illustration du principe du "toll road", la route à péage numérique qu'évoquent certains analystes.



Soit dit en passant, la situation est identique dans le secteur du gaming : Apple perçoit les commissions de tous les achats et autres micro-transactions, alors même que l'entreprise n'investit quasiment pas dans ce secteur. Mais il faut bien se souvenir que la firme a mis en place un écosystème intégré de bout en bout qui permet de déployer des applications très facilement, ce qui lui a coûté des milliards et qui lui demande un investissement annuel conséquent rien que pour la partie hébergement.

Siri en retard, portefeuille en avance

Ce qui rend la situation piquante, c'est qu'Apple reste clairement à la traîne sur le front de l'IA conversationnelle. Siri peine encore à rivaliser avec ChatGPT ou Gemini sur les tâches complexes, et le départ de John Giannandrea, ex-responsable IA d'Apple, a mis en lumière les difficultés internes. Pour combler ce retard, Apple et Google ont officialisé en janvier 2026 un partenariat : Gemini alimentera la prochaine version de Siri et le coût estimé de cet accord avoisinerait le milliard de dollars par an.

L'ironie est totale : une bonne partie de cette facture pourrait être couverte par les commissions prélevées sur... les apps Google et OpenAI elles-mêmes. Pendant que ses concurrents dépensent des centaines de milliards en data centers et en puces pour construire leurs modèles, Apple mise sur une approche on-device, ses propres puces et les données personnelles stockées sur l'iPhone. En 2026, la firme de Cupertino est sur la trajectoire du milliard de dollars annuel dans ce segment, et les investisseurs semblent apprécier cette sobriété budgétaire face à l'emballement des dépenses chez Amazon, Google ou Meta.



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