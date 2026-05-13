iRacing débarque sur Vision Pro : le sim racing enfin chez Apple (+ X-Plane)

Comme prévu, iRacing vient de lancer iRacing Connect, son application officielle sur Apple Vision Pro. Selon Tony Gardner, président d’iRacing, cette version offre « un niveau d’immersion et de fidélité jamais vu auparavant dans le sim racing ». En même temps, en tout cas sur le Vision Pro, c'est la seule application du genre (visionOS 26.4 minimum).

Une immersion totale grâce au pass-through et au foveated streaming

Le grand atout de cette version Vision Pro ? Le mélange parfait entre le monde réel et le virtuel. Grâce à ARKit et à la caméra passthrough de l’Apple Vision Pro, vous voyez vos vrais bras et vos vraies mains sur le volant physique, parfaitement aligné avec le cockpit virtuel.

La technologie foveated streaming (via Nvidia CloudXR) optimise le rendu : l’image est ultra-nette là où vous regardez, tandis que les zones périphériques sont allégées. Le calcul physique et le rendu graphique haute fidélité sont assurés par un PC équipé d’une carte NVIDIA RTX, puis transmis sans fil en Wi-Fi à votre Vision Pro. Il faut donc une connexion internet permanente.



Mais le résultat vaut le détour : vous restez parfaitement connecté à votre simulation tout en profitant d’une immersion spatiale exceptionnelle.



Fonctionnalités importantes pour les pilotes :

Suivi avancé de la tête et des mains pour une interaction intuitive

Calibration précise du volant et des rigs de simulation

Physique et modélisation des pneus au niveau professionnel d’iRacing

Accès à des milliers de voitures et à toutes les disciplines (NASCAR, Formule, GT, etc.)

Compétition en ligne contre des milliers de pilotes du monde entier

Que vous soyez un pilote occasionnel ou un compétiteur chevronné, iRacing Connect transforme votre setup en une expérience full-body ultra-réaliste, semblable à ce qu'on peut trouver sur PC ou consoles avec des jeux comme Gran Turismo, Forza et autre Assetto Corsa.

Bonus : X-Plane aussi disponible

En plus d’iRacing, les utilisateurs Vision Pro peuvent désormais profiter de X-Plane pour la première fois, élargissant encore les possibilités de simulation sur le casque spatial d’Apple.



Configuration requise

Apple Vision Pro avec visionOS 26.4 ou supérieur

Un PC Windows équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX

Connexion Wi-Fi stable et rapide

Compte iRacing existant

Un pas de géant pour le sim racing

Avec cette arrivée, Apple Vision Pro devient une plateforme sérieuse pour les simulateurs haut de gamme. Nvidia en profite également pour mettre en avant d’autres usages professionnels (conception, industrie, santé) grâce à la même technologie CloudXR.



Vous avez déjà un rig de sim racing ? Prêt à essayer iRacing sur Vision Pro ou vous attendez de voir d’autres simulateurs arriver ? Dites-nous en commentaire si cette immersion vous tente !

Télécharger le jeu gratuit iRacing Connect