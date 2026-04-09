Sorties jeux : Annulus, Jetpack Joyride Racing et Chill with You

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Annulus, Jetpack Joyride Racing et Chill with You.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Annulus (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v1.0.2, VF, 3.6 Go, iOS 12.0, HONGKONG NIRVANA LIMITED) Annulus est un jeu de stratégie tactique dark fantasy où vous incarnez le chef d’un régiment de mercenaires, en recrutant et en cultivant des unités aux traits uniques pour bâtir une légion et combattre dans un monde épique inspiré des chevaliers médiévaux. Ses atouts sont clairs : des graphismes époustouflants propulsés par l’Unreal Engine 5, un système de ressources et de batailles sans fin, ainsi qu’une ambiance immersive avec des éléments de dark fantasy et de worldbuilding grandiloquent. Télécharger le jeu gratuit Annulus





Jetpack Joyride Racing (Jeu, Course, iPhone, v1.0.4, VF, 716 Mo, iOS 14.0, Halfbrick Studios) Désormais disponible dans le monde entier, Jetpack Joyride Racing fait renaître l'aventure sans fin iconique sous forme de course compétitive effrénée et gratuite, où vous affrontez vos amis et rivaux préférés comme Barry Steakfries avec des jetpacks driftables et boostables sur des pistes folles remplies d'obstacles, de raccourcis et de zones dynamiques, en solo ou en multijoueur jusqu'à 6 joueurs en mode Party pour un chaos total. Pour aller plus loin, abonnez-vous à Halfbrick+ afin de débloquer de nouveaux personnages, personnalisations, pistes exclusives et un accès sans pubs ni achats in-app à une bibliothèque de jeux primés comme Fruit Ninja, avec des mises à jour régulières pour une expérience gaming premium et sans interruption. Télécharger le jeu gratuit Jetpack Joyride Racing





Knockout 2: Wrath of the Karen (Jeu, Sports, iPhone, v0.2.0, VO, 544 Mo, iOS 15.0, Exceptionull Games LLC) Knockout 2: Wrath of the Karen est la suite d’un jeu de combat dans un style humoristique ou décalé qui mérite qu'on s'y attarde lorsqu'on aime la boxe. Gratuit, il se laisse tester ! Télécharger le jeu gratuit Knockout 2: Wrath of the Karen

Chill with You (Jeu, Productivité / Aventure, iPhone, v1.4.6, VO, 1001 Mo, iOS 15.0, Nestopi Inc.) Chill with You: Lo-Fi Story est un sound novel simulation relaxant où vous travaillez à un bureau aux côtés de Satone, une jeune fille imaginative qui écrit des romans, tout en personnalisant de la musique lo-fi, des sons ambiants naturels et le décor selon ses émotions. On apprécie son ambiance ultra apaisante, ses musiques originales expressives, le timer Pomodoro intégré pour la productivité, et les interactions qui font évoluer la relation avec Satone pour un moment de focus doux et immersif. Télécharger le jeu gratuit Chill with You

Animal Busters (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.1.4, VO, 456 Mo, iOS 13.0, LINE Games) Animal Busters est un idle RPG où vous affrontez des ennemis avec des animaux dans un système de progression automatique. Le concept idle RPG laisse entrevoir des atouts classiques du genre : progression passive, collection d’unités et combats simplifiés pour jouer à tout moment sans pression constante. Télécharger le jeu gratuit Animal Busters

Gears Tower Defense (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone, v1.1.1, VF, 378 Mo, iOS 15.0, Gemini Network) Gears Tower Defense est un tower defense roguelike original dans un univers steampunk post-apocalyptique où vous connectez des engrenages pour alimenter vos héros, fusionnez-les pour les faire évoluer et choisissez des compétences aléatoires face à des vagues de machines. Tout en anglais, il offre un système unique de liaison d’engrenages, la synthèse de héros, les multiples combinaisons stratégiques, l’histoire avec plusieurs fins morales et le mode offline qui permet de jouer n’importe où. Télécharger le jeu gratuit Gears Tower Defense

Magic Words (Jeu, Quiz / Mots, iPhone, v1.03, VO, 270 Mo, iOS 15.0, Matchala Games) Magic Words est un puzzle de mots relaxant et enchanteur où vous reliez des lettres dans une bibliothèque magique peinte à la main pour révéler des mots cachés et ramener la lumière. Si vous parlez anglais, vous aimerez son ambiance calme et poétique (musique douce, animations satisfaisantes, bougies flottantes), l’absence totale de timer ou de pression, et son côté méditatif parfait pour des sessions courtes et apaisantes sans stress. Télécharger le jeu gratuit Magic Words

Nouveaux jeux payants iOS :