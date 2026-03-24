Siri et Apple TV pourraient entrer dans le périmètre du DMA

Apple pensait avoir traversé le plus dur de la tempête réglementaire européenne. C’était sans compter sur l’appétit des lobbys de l’audiovisuel. À l’avenir, tvOS (Apple TV) et Siri pourraient, à l’image de l’App Store, être soumis à de nouvelles règles en Europe. Une perspective qui ne devrait guère réjouir Apple.

DMA : les diffuseurs européens veulent que Siri et Apple TV soient désignés gatekeepers

Le 23 mars 2026, l’Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT) a transmis une lettre à Teresa Ribera, commissaire européenne à la concurrence, pour réclamer l’extension du Digital Markets Act aux plateformes de télévision connectée et aux assistants vocaux. Dans son collimateur : Google, Amazon, Samsung, et bien sûr Apple, avec tvOS et Siri.



L’ACT n’est pas un acteur marginal. L’association représente Canal+, RTL, Mediaset, ITV, TF1 Groupe, Sky, mais aussi des studios américains comme Paramount+, NBCUniversal, Walt Disney ou Warner Bros. Discovery. Plusieurs d’entre eux entretiennent par ailleurs des partenariats de contenu actifs avec Apple TV. La lettre a également recueilli la signature d’une dizaine d’autres associations professionnelles européennes du secteur radio-télévision.

Le coeur du grief est simple : les OS de smart/box TV et les assistants vocaux exercent aujourd’hui un contrôle croissant sur l’accès aux contenus et aux audiences, sans être soumis aux obligations du DMA. Selon l’ACT, Apple et ses concurrents auraient “des incitations à retenir les utilisateurs dans leur propre écosystème” et à “restreindre contractuellement ou techniquement les redirections vers d’autres services”. Un argument qui rappelle fortement les critiques déjà formulées contre l’App Store, désigné gatekeeper depuis l’entrée en vigueur du règlement.



Sur les assistants vocaux, la position est encore plus directe. Alexa, Siri, et même le mode vocal de ChatGPT , sont devenus des points d’entrée incontournables pour accéder aux médias sur mobile, enceintes connectées et systèmes embarqués en voiture. Leur absence du cadre DMA constituerait selon l’ACT “un vide réglementaire” permettant à ces outils de devenir des gatekeepers de fait.

Apple a pourtant connu un récent succès en Europe : en février dernier, Apple Plans et son service publicitaire ont été jugés hors périmètre DMA, faute d’usage et d’impact marché suffisants. Cette fois, le dossier est plus épineux. tvOS et Siri sont bien plus présents dans le quotidien des foyers européens, et la pression coordonnée d’un front aussi large de l’audiovisuel mondial sera difficile à ignorer pour la Commission.



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