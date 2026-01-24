Les frais de transfert instantané Apple Cash vont augmenter à 1,7 %

Apple a commencé à informer les utilisateurs d’Apple Cash aux États-Unis d’une augmentation prochaine des frais pour la fonctionnalité Transfert instantané. À partir du 18 février 2026, le transfert instantané coûtera 1,7 % du montant de la transaction, avec un minimum de 0,25 $ et un nouveau plafond maximum de 25 $.

Une augmentation relativement faible

Actuellement, les frais sont de 1,5 % du montant (toujours avec un minimum de 0,25 $ mais plafonnés à 15 $). Par exemple :

Transférer 1 000 $ instantanément coûte aujourd’hui 15 $.

Après le 18 février 2026, cela coûtera 17 $.

Ce n’est pas énorme, mais sur le volume, c’est un gain substantiel pour Apple.



Le transfert instantané permet de déplacer immédiatement l’argent de votre solde Apple Cash vers un compte bancaire lié ou une carte de débit éligible, sans délai d’attente. L’alternative - le transfert standard par ACH - reste entièrement gratuit, mais prend 1 à 3 jours ouvrables.



Pour effectuer un transfert :

Ouvrez l’application Wallet.

Sélectionnez votre carte Apple Cash.

Appuyez sur le bouton Plus (trois points).

Choisissez Transférer vers la banque.

Rappel important : régions compatibles

Apple Cash est exclusivement disponible aux États-Unis.

Il n’est pas disponible en France, malgré une documentation en français, ni dans aucun autre pays de l’Union européenne, ni au Canada, ni au Royaume-Uni, ni ailleurs dans le monde (au 24 janvier 2026).



Le service permet d’envoyer et de recevoir de l’argent directement dans l’application Messages, en alternative à Venmo, Zelle, PayPal, Lydia, etc., mais uniquement entre personnes situées aux États-Unis et disposant d’un compte Apple Cash actif.



Les transferts standards (non instantanés) restent gratuits, ce qui peut être préférable pour les montants importants afin d’éviter les frais supplémentaires.