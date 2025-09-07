L’UE inflige 3 milliards d’amende à Google

L’Union européenne frappe fort contre Google. Bruxelles a infligé une amende historique d'environ 3 milliards d’euros pour sanctionner des pratiques jugées anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité en ligne. Le géant américain est accusé d’avoir favorisé ses propres outils publicitaires, faussant ainsi le marché et pénalisant ses rivaux.

L’UE inflige une amende record à Google pour abus dans la publicité en ligne

La Commission européenne a annoncé une amende de 2,95 milliards d’euros à l’encontre de Google pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. Selon l’enquête, Google aurait favorisé son propre service d’échange publicitaire, AdX, au détriment de ses concurrents et des éditeurs de sites internet, faussant ainsi la concurrence.

Les régulateurs européens reprochent à Google d’avoir utilisé sa position dominante à plusieurs étapes clés de la chaîne publicitaire. Le géant américain aurait orienté les ventes d’espaces publicitaires vers ses propres outils, en imposant des conditions qui limitaient la visibilité et la rentabilité des solutions concurrentes. Ces pratiques auraient permis à Google d’engranger des bénéfices supplémentaires tout en fragilisant les annonceurs et éditeurs indépendants.

Google a immédiatement réagi en annonçant son intention de faire appel. L’entreprise estime que cette sanction est injustifiée et qu’elle pourrait avoir des conséquences négatives pour de nombreuses entreprises européennes qui dépendent de ses services publicitaires. La firme dispose désormais de 60 jours pour proposer des mesures correctives. Si ces propositions ne sont pas jugées suffisantes, l’UE pourrait aller plus loin et forcer Google à séparer certaines de ses activités publicitaires.

Cette décision s’inscrit dans une série d’actions menées par Bruxelles contre les géants de la tech. Google avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises ces dernières années, notamment pour des affaires liées à Android et à son moteur de recherche, avec des amendes dépassant parfois les 4 milliards d’euros. Cette nouvelle sanction est la plus importante jamais infligée dans le domaine de la publicité en ligne et marque une étape clé dans la volonté de l’Union européenne de réguler les grandes plateformes numériques.



