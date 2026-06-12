Apple Foundation Models 3 : la structure de l'IA et les outils pour développeurs

Lors de cette semaine de WWDC 2026, Apple a détaillé sa troisième génération de Foundation Models (AFM 3), le socle technique qui alimente Apple Intelligence et le nouveau Siri. Comme elle l'explique à travers plusieurs documents, cette nouvelle architecture est particulièrement intéressante car elle mêle habilement IA locale et IA cloud, tout en maintenant un haut niveau de confidentialité.

Les 5 modèles d’Apple Foundation Models 3

Apple a dévoilé cinq modèles, chacun optimisé pour des usages spécifiques :

Modèle Type Paramètres Usage principal Infrastructure AFM 3 Core On-device ~3 milliards Tâches générales rapides Puce Apple Silicon AFM 3 Core Advanced On-device 20 milliards (sparse) Multimodal (voix, dictée, vision) Puces haut de gamme AFM 3 Cloud Cloud - Tâches serveur rapides et efficaces Serveurs Apple Silicon ADM 3 Cloud (Image) Cloud - Génération et édition d’images Serveurs Apple Silicon AFM 3 Cloud Pro Cloud Très puissant Raisonnement complexe, agents IA Google Cloud (Nvidia)

AFM 3 Core Advanced est particulièrement impressionnant : avec ses 20 milliards de paramètres, il reste un modèle on-device grâce à une architecture sparse (seuls 1 à 4 milliards de paramètres sont activés selon la requête). Il permet notamment une dictée beaucoup plus précise et des voix expressives.



AFM 3 Cloud Pro, le plus puissant, tourne sur les GPU Nvidia Blackwell dans Google Cloud, mais Apple a étendu son système Private Cloud Compute pour garantir le même niveau de confidentialité et de transparence que sur ses propres serveurs.

Une approche hybride intelligente

Apple a conçu un système qui choisit automatiquement le meilleur modèle selon le contexte :

Tâches simples et sensibles → modèles on-device

Tâches complexes ou nécessitant beaucoup de puissance → modèles cloud

Tout cela reste protégé par Private Cloud Compute en mode étendu, même lorsque les calculs sont effectués chez Google. Pourtant, Apple avait dit pendant le keynote que Siri AI n'utilisait pas les modèles de Google directement, mais qu'elle avait entraine les siens avec ceux du concurrent / partenaire.

Résultats et performances

Apple indique que ces nouveaux modèles surpassent nettement la génération précédente dans les évaluations humaines (heureusement), notamment en :

Suivi des instructions

Véracité des réponses

Compréhension d’images

Qualité de dictée

Capacités générales de texte

Les nouveaux modèles AFM 3 Core et AFM 3 Cloud obtiennent un pourcentage significativement plus élevé de réponses préférées par les évaluateurs humains par rapport aux modèles de 2025. Ces résultats sont cohérents sur quatre groupes de locales différents :

English (anglais global)

PFIGSCJK (Asie : chinois, japonais, coréen, etc.)

DNNSTV (Europe du Nord et de l’Est)

AFIHHMPRTU (autres langues supportées)

Cela démontre que les améliorations sont uniformes, quel que soit le marché.

Compréhension d’images

Dans les tests de vision et d’analyse d’images (en anglais), AFM 3 Core et AFM 3 Cloud surpassent également clairement leurs prédécesseurs de 2025. Les évaluateurs ont préféré les réponses des nouveaux modèles dans une large majorité des cas, notamment pour la précision, la pertinence et la qualité de description.

Dictée vocale

AFM 3 Core Advanced (le modèle on-device de 20 milliards de paramètres) montre aussi des progrès très significatifs en dictée, avec un taux de préférence positif sur tous les critères évalués : qualité globale, mise en forme, compréhension du contexte, etc.

IA responsable

Les derniers modèles Apple Foundation 3 sont conçus en respectant les valeurs fondamentales de l'entreprise à chaque étape et reposent sur une protection de la vie privée à la pointe du secteur. De plus, à chaque phase de développement et d'amélioration d'Apple Intelligence et des modèles Apple Foundation, la firme applique ses principes d'IA responsable pour guider les fonctionnalités et les modèles. Voici ce qu'elle dit sur AFM 3 :

Offrir aux utilisateurs des outils intelligents : Nous identifions les domaines où l'IA peut être utilisée de manière responsable afin de créer des outils répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs. Nous respectons la manière dont nos utilisateurs choisissent d'utiliser ces outils pour atteindre leurs objectifs. Représenter nos utilisateurs : Nous créons des produits profondément personnalisés dans le but de représenter fidèlement les utilisateurs du monde entier. Nous œuvrons sans relâche pour éviter de perpétuer les stéréotypes et les biais systémiques dans nos outils et modèles d'IA. Concevoir avec soin : Nous prenons des précautions tout au long de notre processus, y compris la conception, l'entraînement des modèles, le développement des fonctionnalités et l'évaluation de la qualité, afin d'identifier les risques d'utilisation abusive ou les dangers potentiels liés à nos outils d'IA. Nous surveillons et améliorons en permanence nos outils d'IA grâce aux retours des utilisateurs. Protection de la vie privée : Nous protégeons la vie privée de nos utilisateurs grâce à un traitement embarqué performant et à une infrastructure de pointe comme le cloud privé. Nous n’utilisons aucune donnée personnelle ni interaction utilisateur lors de l’entraînement de nos modèles de base.

Les API pour développeurs

De nouveaux frameworks d'intelligence artificielle permettent aux développeurs d'intégrer plus facilement et avec plus de flexibilité des fonctionnalités d'IA à leurs applications, en tirant parti des puissants modèles d'Apple et d'autres fournisseurs. S'appuyant sur le framework Foundation Models introduit l'année dernière, les développeurs bénéficient de nouvelles options pour intégrer l'IA à leurs applications. Ce framework constitue désormais une API Swift native unique qui prend en charge des modèles embarqués plus performants avec entrée d'images, la prise en charge des modèles serveur et la possibilité de créer des compétences personnalisées.



Ces nouveaux frameworks d’intelligence artificielle permettent aux développeurs d’intégrer très facilement des modèles IA puissants, qu’ils soient développés par Apple ou par des partenaires externes, directement au sein de leurs applications.



Grâce à ces APIs unifiées, les développeurs peuvent désormais exploiter la nouvelle génération d’Apple Foundation Models, conçus en étroite collaboration avec Google et ses modèles Gemini. L’objectif est d’offrir des expériences IA fluides et parfaitement intégrées sur l’ensemble des plateformes Apple.



Afin de démocratiser l’accès à ces technologies, Apple propose un avantage majeur aux petits studios : les développeurs inscrits au programme App Store Small Business et ayant réalisé moins de 2 millions de premiers téléchargements peuvent utiliser gratuitement les Apple Foundation Models via Private Cloud Compute, sans aucun frais d’API cloud.



Les développeurs ont la liberté de choisir le modèle qui leur convient le mieux (Apple, Gemini, Claude ou tout autre fournisseur compatible avec le nouveau protocole). Ils peuvent également ajuster dynamiquement le comportement de ces modèles grâce aux profils dynamiques, ce qui permet de créer des expériences IA véritablement adaptatives et personnalisées.



Enfin, pour les développeurs souhaitant intégrer leurs propres modèles personnalisés, Apple introduit Core AI, un tout nouveau framework optimisé pour l’exécution locale sur Apple Silicon. Grâce à une architecture pensée pour la mémoire unifiée et le Neural Engine, Core AI permet de déployer efficacement des modèles de langage complets directement sur l’appareil.



Pour tout cela, il faut évidemment Xcode 27.

En résumé

Avec cette troisième génération, Apple ne cherche plus à tout faire elle-même. Elle construit un écosystème hybride intelligent qui combine le meilleur de l’IA locale (confidentialité, rapidité) et de l’IA cloud (puissance), tout en gardant un contrôle strict sur la vie privée.C’est une stratégie pragmatique et ambitieuse qui devrait permettre à Apple Intelligence de franchir un nouveau cap avec iOS 27.



Cette approche hybride Apple + Google vous rassure-t-elle sur la confidentialité ou vous inquiète-t-elle ?