Une étude parrainée par Apple "montre" le succès des petits développeurs

Les petits développeurs ont le vent en poupe depuis deux ans, selon une étude commandée par Apple et menée par les économistes d'Analysis Group. Les données partagées aujourd'hui mettent en évidence la façon dont l'App Store a permis aux développeurs indépendants de l'App Store de gagner plus d'argent que jamais.

Apple chouchoute ses développeurs

Entre 2020 et 2022, les revenus des petits développeurs de l'App Store ont augmenté de 71 %, et en France en particulier, la croissance des revenus a été de 122 %. Analysis Group définit les petits développeurs comme ceux qui ont moins d'un million de téléchargements annuels et qui gagnent jusqu'à 1 million de dollars par an, et ce groupe représente plus de 90 % des développeurs sur l'App Store. Ce sont eux qui sont éligibles au Small Business Program.

Selon l'étude, la croissance des revenus des petits développeurs a été supérieure à celle des grands développeurs, et les revenus ont augmenté dans toutes les catégories d'applications. Si cela démontre les possibilités offertes par l'App Store, notamment les outils qui aident les développeurs à atteindre un public mondial, il aurait fallu avoir des données concrètes sur le chiffre d'affaires généré. Car un gros studio comme Gameloft a peut-être connu une croissance plus faible mais il gagne des millions chaque année. Quoiqu'il en soit, le rapport explique que près de 80 % des petits développeurs sont actifs sur plusieurs vitrines et réalisent 40 % du total des téléchargements d'applications en dehors de leur pays d'origine.



Les développeurs ont connu le succès au fil du temps, l'étude suggérant que de nombreuses applications gagnant plus d'un million de dollars en 2022 ont été créées à l'origine par de petits développeurs. 40 % de ces développeurs n'étaient pas présents sur l'App Store ou avaient des revenus inférieurs à 10 000 dollars il y a cinq ans.



Apple a commandé plusieurs études sur l'App Store à Analysis Group, car elle fait face à une pression croissante pour ouvrir iOS au sideloading (chargement latéral d'applications = hors App Store) et à d'autres options de magasin d'applications. L'Union européenne, par exemple, exige qu'Apple permette l'installation d'applications en dehors de l'App Store, fonctionnalité qu'Apple devrait, selon les rumeurs, mettre en œuvre en Europe dans iOS 17.



Aux États-Unis, les sénateurs envisagent de légiférer pour permettre aux développeurs d'utiliser des boutiques d'applications autres que celles d'Apple et d'autres systèmes de paiement in-app sur les appareils iOS, comme c'est déjà le cas en Corée du Sud par exemple. Apple se bat contre ces changements et des études comme celle-ci sont certainement destinées à convaincre les régulateurs et le public des avantages d'un App Store unique.