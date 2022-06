Apple va mettre en avant davantage les petits développeurs européens

S'imposer sur l'App Store n'est pas quelque chose de simple, surtout face à des millions d'applications qui font tout pour attirer l'attention des utilisateurs. Apple a conscience que les apps populaires peuvent réduire la visibilité des petites applications, le géant californien a décidé de jouer la carte de la bienveillance en soutenant les petits développeurs européens !

Une mise en avant plus fréquente dans l'ongle "Aujourd'hui"

Depuis plusieurs années, l'App Store a acquis un onglet "Aujourd'hui" qui est dédié à la découverte d'applications fantastiques qui ont parfois besoin d'un coup de pouce pour générer plus de téléchargements et se faire connaître.

Selon le média Tech Radar, Apple a commencé une nouvelle campagne visant à améliorer la visibilité des petits développeurs européens qui possèdent une application complète, performante et qui pourrait intéresser les utilisateurs iOS et iPadOS.



Cette campagne qui devrait tenir sur le long terme a déjà mis sur le devant de la scène plusieurs applications :

1sland

Equilab

Howly Owly

F-Sim Space Shuttle 2

Structured

Stoic

Rivengard

Mad Skills Motocross 3

Planta

À chaque rafraîchissement des apps dans cette nouvelle initiative, Apple vérifie le sérieux de l'application et aussi son potentiel de croissance. L'équipe de l'App Store ne mettra jamais en avant une application iOS ou iPadOS qui n'a pas convaincu, celle-ci doit être innovante et refléter une culture positive.



Dans cette catégorie baptisée "À la rencontre des fondateurs", Apple explique :

Si vous pouviez trouver une idée de rêve pour une nouvelle application ou un nouveau jeu, quelle serait-elle ? L'App Store abrite d'innombrables applications et jeux brillants, qui ont tous commencé comme des idées de rêve de personnes créatives cherchant à rendre la vie quotidienne meilleure, plus facile et plus amusante. Dans cette série, nous mettons en évidence une impressionnante collection d'applications et vous présentons les fondateurs talentueux derrière eux pour découvrir ce qui les motive et d'où ils tirent leur inspiration.

Chaque application est rapidement décrite pour convaincre l'utilisateur d'aller plus loin et d'appuyer sur le bouton "obtenir". À travers cette action, Apple apporte un soutien phénoménal aux petits développeurs qui souhaitent atteindre de nouvelles personnes autrement que dans la recherche de l'App Store ou les onglets Jeux/Apps.