Claris FileMaker fête ses 40 ans avec une mise à jour orientée IA

FileMaker poursuit son évolution sans renier ce qui a fait son succès. Avec la version 2026, Claris mise sur un renforcement de la fiabilité, de la continuité d’activité et de l’intégration de l’intelligence artificielle, tout en apportant plusieurs améliorations attendues par les développeurs.

FileMaker fête ses 40 ans !

Claris vient de lancer FileMaker 2026, une nouvelle version de son logiciel de création d'applications métier sur mesure. Quarante ans après ses débuts, la plateforme reste une référence pour des milliers d'entreprises et d'organisations qui font tourner leurs processus critiques dessus. Cette mouture 2026 ne cherche pas à tout révolutionner, mais à solidifier les fondations tout en ouvrant la porte à l'intelligence artificielle.



La grande nouveauté côté serveur, c'est l'arrivée de deux services optionnels destinés à la continuité d'activité. Remote Backup automatise des sauvegardes chiffrées hors site toutes les vingt minutes, stockées sur des infrastructures cloud gérées par Apple. Standby Server, lui, maintient un second serveur en synchronisation continue avec le principal : en cas de panne, le basculement s'effectue en quelques minutes. Deux outils qui répondent à un besoin concret pour les structures qui ne peuvent pas se permettre d'interruption.



Du côté de l'IA, FileMaker 2026 enrichit ses capacités natives avec la prise en charge de Google Gemini, qui s'ajoute aux modèles déjà compatibles comme ceux d'Anthropic et OpenAI. Plus intéressant encore, Claris introduit des fonctions d'annotation de champs et de tables : les développeurs peuvent désormais documenter la sémantique de leur schéma directement dans la base, ce qui permet aux modèles de langage de mieux comprendre les données sur lesquelles ils opèrent. Résultat attendu : des requêtes en langage naturel plus précises et moins d'erreurs d'interprétation.

L'ergonomie de développement bénéficie aussi d'une série d'améliorations issues des retours de la communauté. Un inspecteur adaptatif repensé, des commentaires de scripts pliables, des dossiers pour les fonctions personnalisées et des outils XML permettant d'intéragir avec FileMaker plus facilement.



Côté infrastructure, le moteur de publication Web reprend automatiquement après un crash, et la compatibilité est assurée avec macOS 26 et Windows Server 2025.



Claris annonce par ailleurs des previews de fonctionnalités d'aide au développement par agents IA pour la fin de l'été. La plateforme semble prendre le virage de l'IA avec méthodologie, sans sacrifier la fiabilité qui a fait sa réputation.