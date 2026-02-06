Apple publie watchOS 11.6.2 pour corriger un bug important

Apple a déployé discrètement watchOS 11.6.2 pour les modèles d’Apple Watch compatibles n’ayant pas encore migré vers watchOS 26 ou une version ultérieure. Cette version accompagne iOS 16.7.14 pour les anciens iPhone.

Une mise à jour très précise

Cette mise à jour concerne :

Apple Watch Series 6 à Series 10

Apple Watch SE (2e génération)

Apple Watch Ultra et Ultra 2

Apple indique que « cette mise à jour fournit des corrections de bugs importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs ».

Initialement, les notes de version étaient très générales, sans détail précis sur le contenu. Une clarification officielle d’Apple précise désormais que watchOS 11.6.2 corrige un problème réseau cellulaire affectant les modèles cités ci-dessus : il empêchait l’établissement correct d’une connexion aux services d’urgence en Australie.



Ce correctif est particulièrement critique pour les utilisateurs australiens (ou ceux se rendant en Australie) équipés de montres cellulaires, car il garantit que les appels d’urgence (Emergency SOS) puissent être passés via le réseau mobile en cas de besoin.



Détail qui a son importance, watchOS 11.6.2 n’apparaîtra que sur les Apple Watch qui n’ont pas encore été mises à jour vers watchOS 26 (la version principale actuelle en février 2026, avec watchOS 26.3 en phase de finalisation RC). Les propriétaires ayant déjà adopté watchOS 26 ne verront donc pas cette mise à jour mineure, car elle est destinée exclusivement aux appareils restés sur la branche watchOS 11.



La mise à jour est disponible dès maintenant via l’application Watch sur iPhone, dans Réglages → Général → Mise à jour logicielle. Elle est gratuite et recommandée immédiatement pour les utilisateurs concernés, surtout en Australie où la fiabilité des appels d’urgence est essentielle.