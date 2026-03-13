Apple va baisser sa commission sur l'App Store en Chine dès le 15 mars

Apple a annoncé qu'à partir du 15 mars, suite à des discussions avec les autorités régulatrices chinoises, les développeurs paieront des commissions plus basses sur l'App Store en Chine continentale pour iOS et iPadOS.

App Store : l'exception chinoise

À compter du 15 mars, voici les nouvelles conditions mises en place :

Le taux de commission standard pour les achats intégrés Apple (In-App Purchase) et les applications payantes passera de 30 % à 25 %.

Pour les transactions qualifiantes dans le cadre du programme Small Business Program, du Mini Apps Partner Program, ainsi que pour les renouvellements automatiques d'abonnements après la première année, le taux baissera de 15 % à 12 %.

Ces ajustements résultent de négociations avec le régulateur chinois, sans plus de précisions fournies par Apple. Les développeurs n'ont pas besoin de signer les nouvelles conditions d'ici le 15 mars pour bénéficier immédiatement de ces taux réduits.



Apple souligne son engagement à maintenir un écosystème iOS et iPadOS attractif et équitable pour les développeurs en Chine, avec des commissions compétitives, jamais supérieures à celles appliquées dans d'autres marchés.



À quand une baisse similaire en Europe ?