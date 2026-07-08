France : le partenariat entre la FIFA et ExpressVPN fait polémique

Le partenariat inédit entre la FIFA et ExpressVPN suscite une vive polémique en Europe et plus particulièrement en France. Entre les cartons rouges retirés via un coup de téléphone, ceux oubliés par l'arbitre et les déclarations de certains politiques, la Coupe Du Monde 2026 est pleine de rebondissements.

ExpressVPN sponsor de la Coupe du monde : les diffuseurs français montent au créneau

Le partenariat commercial signé entre la FIFA et ExpressVPN provoque une vague de protestations chez les diffuseurs sportifs européens. Annoncé le 11 juin, juste avant le coup d'envoi du Mondial 2026, cet accord fait d'ExpressVPN le premier fournisseur de VPN à devenir sponsor officiel d'une Coupe du monde, avec un affichage publicitaire dans les stades et une présence sur les flux de diffusion.



Le problème pour les organismes de lutte contre le piratage tient à la nature même du produit vendu. Un VPN permet en effet de contourner les blocages géographiques et les mesures anti piratage mises en place contre les sites illégaux de streaming sportif. Or ExpressVPN a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Paris dans des dossiers liés à la protection des contenus sportifs.



En France, l'Association pour la protection des programmes sportifs, qui regroupe les principaux diffuseurs dont LFP Media, a écrit à la FIFA pour dénoncer ce choix. Son directeur reproche à l'entreprise de ne jamais avoir mis en place de mesures de blocage efficaces sur le territoire français et d'avoir systématiquement contesté les demandes d'exécution des décisions de justice. L'organisation réclame de la cohérence dans la sélection des partenaires commerciaux de l'instance mondiale du football.

Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, particulièrement actif dans la lutte contre le piratage depuis plusieurs années, a également adressé une lettre à Gianni Infantino pour déposer une plainte formelle. Bein Sports France, Canal+ et d'autres organismes sportifs europeens ont par ailleurs engagé des poursuites judiciaires contre ExpressVPN dans plusieurs pays, ce qui rend d'autant plus sensible la légitimité que confère un contrat avec la FIFA.



De son côté, la FIFA affirme procéder systématiquement à une vérification préalable avant de signer un partenariat commercial et assure avoir pris des mesures pour que cet accord ne nuise pas aux détenteurs de droits télévisés. Une réponse jugée insuffisante par la Liga et l'APPS, qui exigent désormais des garanties concrètes de la part d'ExpressVPN pour empêcher que son service ne facilite l'accès à des flux pirates pendant la compétition. Les autres VPN comme NordVPN doivent suivre tout cela de près !