Neon Mobile : l’application qui vous paie pour partager vos appels audio fait polémique

Une nouvelle application appelée Neon Mobile fait beaucoup parler d’elle en ce moment. En seulement quelques jours, elle est parvenue à se hisser à la deuxième place des applications sociales les plus téléchargées sur l’App Store américain. Son concept, aussi innovant que controversé, repose sur une idée simple : rémunérer les utilisateurs pour enregistrer et partager leurs conversations téléphoniques. Si l’app séduit par la promesse de gains rapides, elle soulève d’importantes questions sur la vie privée et la sécurité des données.

Le fonctionnement de Neon Mobile est relativement simple. Une fois l’application installée et les autorisations accordées, elle peut enregistrer vos appels téléphoniques, puis vendre ces données à des entreprises d’intelligence artificielle qui s’en servent pour entraîner leurs modèles de langage. En échange, l’utilisateur est payé pour chaque minute d’appel enregistrée.

Le tarif de base est d’environ 0,15 $ par minute, mais il peut grimper jusqu’à 0,30 $ la minute lorsque les deux interlocuteurs utilisent Neon Mobile. Selon la start-up, il serait possible de gagner jusqu’à 30 $ par jour pour les utilisateurs les plus actifs. Si une seule personne sur l’appel utilise l’application, seule sa voix est captée et envoyée à la base de données. Si les deux participants l’utilisent, la conversation entière peut être enregistrée, à condition qu’elle ait été initiée via l’application.

Neon Mobile affirme que toutes les données personnelles, comme les noms ou les numéros de téléphone, sont supprimées avant que les enregistrements ne soient vendus. Officiellement, l’entreprise garantit que les conversations sont anonymisées afin de protéger la vie privée des utilisateurs. Cependant, plusieurs experts en cybersécurité mettent en doute ces promesses. Selon eux, même après anonymisation, il existe toujours un risque de ré-identification grâce au contexte ou à certaines informations présentes dans la conversation.

Un autre point très controversé concerne la suppression des données. Même si vous désinstallez l’application, Neon indique que vos appels peuvent continuer à être enregistrés tant que votre compte est toujours actif. Pour mettre fin à l’enregistrement, il faut supprimer explicitement son compte, une démarche qui n’est pas forcément évidente pour tous les utilisateurs. Cette pratique a déjà suscité de nombreuses critiques, certains y voyant une atteinte grave au consentement et au droit à l’oubli.

En plus des problèmes de confidentialité, Neon Mobile pourrait se heurter à des obstacles légaux, notamment en Europe. Dans de nombreux pays, enregistrer une conversation sans le consentement clair de toutes les parties est illégal. Même si Neon assure que son système d’anonymisation rend le processus conforme aux réglementations, il reste à voir si les autorités, en particulier celles qui appliquent le RGPD, accepteront cet argument. L'application ne verra sûrement jamais le jour en France.

Aux États-Unis, la situation est plus nuancée puisque les lois varient d’un État à l’autre. Dans certains endroits, le consentement d’une seule partie suffit, mais dans d’autres, les deux interlocuteurs doivent donner leur accord. Cette complexité légale devrait limiter l’expansion internationale de l’application.

Neon Mobile joue sur un discours qui séduit une partie du public : « Les grandes entreprises utilisent déjà vos données, pourquoi ne pas en profiter vous-même ? » Ce message attire de nombreux utilisateurs curieux ou désireux de gagner un complément de revenu facilement. Toutefois, cette logique soulève un débat éthique de fond : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour monétiser notre vie privée ?

Le succès rapide de l’application montre qu’il existe un marché pour ce type de services. Mais il met également en lumière les dangers potentiels d’une normalisation de l’enregistrement massif des conversations. Si ce modèle se démocratise, il pourrait transformer nos échanges téléphoniques en une source de données continue pour les entreprises d’IA, avec des conséquences difficilement réversibles.

