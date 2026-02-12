X Money : Elon Musk lance les paiements sur X dès le printemps 2026

Elon Musk accélère la transformation de X en super-app. Avec le lancement imminent de X Money, la plateforme s’apprête à intégrer paiements, transferts et achats directement au cœur de l’expérience utilisateur.

X Money : le pari d’Elon Musk pour faire de X une super-app financière

Elon Musk franchit une nouvelle étape dans sa vision de X comme « everything app ». Il a annoncé que X Money, le système de paiements intégré à la plateforme, entrera en bêta externe limitée dans un délai de 1 à 2 mois, avant un déploiement mondial progressif.

L’annonce a été faite le 11 février 2026 lors d’une réunion « All Hands » chez xAI. Musk a précisé que le service est déjà en bêta fermée en interne, où les employés l’utilisent quotidiennement pour tester ses fonctionnalités et affiner l’expérience.

« X Money est destiné à être l’endroit où tout l’argent sera. Ce sera la source centrale de toutes les transactions monétaires. Ce sera un vrai game-changer », a-t-il déclaré. L’ambition est claire : faire de X le point central des paiements, des transferts d’argent, des achats et de toutes les opérations financières, sans jamais quitter l’application.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de long terme d’Elon Musk. X doit évoluer vers une super-app comparable à WeChat, combinant réseau social, messagerie, vidéos, appels, et désormais services financiers. Avec X Money, les transactions pourront s’effectuer rapidement et de manière sécurisée, directement depuis le fil d’actualité ou les messages privés.

La plateforme a déjà obtenu de nombreuses licences aux États-Unis et travaille avec des partenaires majeurs comme Visa pour son infrastructure de paiement. La bêta externe sera d’abord proposée à un groupe restreint d’utilisateurs, avant une ouverture plus large.

Pour les créateurs, influenceurs et utilisateurs, cela pourrait transformer l’expérience : paiements instantanés, pourboires, abonnements ou achats intégrés deviendraient simples et fluides. Elon Musk positionne X Money comme le pilier qui rendra X incontournable au quotidien.

La feuille de route est ambitieuse : une bêta publique attendue fin mars ou début avril 2026, suivie d’un déploiement global. X poursuit ainsi sa mutation vers sa version la plus complète et la plus stratégique à ce jour.