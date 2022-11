Elon Musk annonce des badges or, gris et bleu pour les comptes certifiés

Nouvelle annonce du côté de Twitter. Alors qu'on attend toujours le véritablement lancement de la nouvelle formule de Twitter Blue, Elon Musk a annoncé aujourd'hui sa solution face au problème de l'usurpation d'identité des comptes certifiés. Les comptes ayant un badge officiel sur Twitter seront désormais réellement vérifiés.



De plus, il y aura désormais trois couleurs de coche différentes, de quoi se perdre...

Voici le tweet d'Elon Musk :

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.