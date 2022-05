Revolut propose enfin l'IBAN français à ses clients

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 54 min)

Alexandre Godard

À travers un communiqué, Revolut annonce que l'IBAN FR sera très prochainement mis à disposition des clients français. Une très belle nouvelle sachant que c'était l'option la plus réclamée par les utilisateurs.

Revolut définitivement implanté en France

Bonne nouvelle pour les 2 millions de clients français de la banque en ligne Revolut. D'ici quelques jours, ils auront tous le droit à un IBAN français. Un ouf de soulagement étant donné qu'à l'heure actuelle, le RIB lituanien (LT) est contraignant pour certaines démarches du quotidien. Une annonce logique après son lancement officiel en France en fin d'année dernière.



L'application complète de la néobanque séduit de plus en plus de monde sur notre territoire mais cette histoire de RIB étranger restait un élément négatif et parfois même rédhibitoire pour celles et ceux qui souhaitent se lancer.

Comme vous le savez peut-être, malgré les lois en place censées empêcher cela, la discrimination à l'IBAN sévit dans notre pays. Que ce soit pour payer des factures, souscrire à un forfait mobile en ligne, changer d'assurance ou encore recevoir les remboursements de l'assurance maladie, le RIB français (FR) est obligatoire, malgré le fait que ce soit interdit comme expliqué précédemment.



Le passage du RIB LT au RIB FR devrait se faire automatiquement. Une notification ou un e-mail invitant à accepter les nouvelles conditions générales sera tout de même nécessaire. Une fois les nouvelles conditions acceptées, il faudra patienter encore 30 jours avant que le changement soit visible sur votre compte. Un concurrent encore plus sérieux pour les néo banques françaises comme Orange Bank…

