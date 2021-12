Revolut lance officiellement sa banque en France

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Vous devez certainement me prendre pour un fou en lisant le titre de cet article, puisqu'il était déjà possible, pour les Français, de créer un compte bancaire chez Revolut (v8.33, 529 Mo, iOS 12.0). Pourtant, la néo-banque était limitée dans notre pays, car pas officiellement installée dans l'Hexagone.

Mais, les choses changent, puisque Revolut Bank est disponible depuis aujourd'hui chez nous, permettant aux clients de profiter de véritables services bancaires et tous les avantages associés.

Revolut Bank est enfin disponible en France

Le lancement de la banque en France offrira un plus grand niveau de sécurité et de confiance à nos clients, et nous permettra de lancer une multitude de nouveaux produits et services dans un avenir proche.

Les clients français peuvent donc enfin intégrer la banque européenne Revolut Bank et donc de profiter d'avantages et options. Désormais, il sera possible d'avoir un RIB français, les comptes seront garantis à hauteur de 100.000 euros et il devrait être possible de mettre en place des découverts autorisés.



Ce n'est pas tout, puisque Revolut peut également commercialiser des produits de crédit, mais également de bénéficier de placements financiers au sein des sociétés du groupe.



Le gros plus, c'est que le transfert vers Revolut Bank "ne prendra que quelques minutes aux clients” et que quelques clics suffisent.

Revolut