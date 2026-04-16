4 nouveautés IA repérées dans le code d’iOS 27

Apple prépare activement iOS 27, avec une bêta publiée dans moins de deux mois, et plusieurs indices dans le code interne suggèrent l’arrivée d’au moins quatre nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence directement intégrées aux applications système dont Safari, Appareil Photo et Wallet (Cartes). Tout cela en plus du nouveau Siri...

Les nouveautés iOS 27 connues

Ces découvertes, réalisées par Nicolás Alvarez et confirmées par MacRumors, montrent qu’Apple continue d’étendre l’intelligence artificielle au cœur de son écosystème, en particulier avec la nouvelle version plus intelligente de Siri attendue en 2027.

1. Visual Intelligence s’enrichit

Apple développe actuellement plusieurs appareils portables (lunettes intelligentes, AirPods avec caméras, et un pin ou pendentif IA). Dans cette perspective, Visual Intelligence devrait gagner au moins deux nouvelles capacités :

Analyse de l’étiquette nutritionnelle d’un aliment, avec une intégration probable dans l’application Santé.

Ajout automatique d’un numéro de téléphone ou d’une adresse scannée directement dans l’application Contacts (une fonctionnalité logique, puisque Visual Intelligence permet déjà d’ajouter des dates au Calendrier).

2. Wallet : création automatique de passes numériques

L’application Wallet, appelée Cartes en français, pourrait bientôt permettre de générer des passes numériques à partir d’un scan (billets d’événements, cartes de membre de salle de sport, etc.). Cette fonctionnalité existe déjà sur Google Wallet pour Android grâce à l’IA. Apple semble vouloir rattraper ce retard.

3. Safari : nom automatique des groupes d’onglets

Dans Safari, une nouvelle fonctionnalité IA permettrait de nommer automatiquement les groupes d’ongletsen fonction du contenu des pages qu’ils contiennent. Cela rendrait l’organisation des onglets beaucoup plus intuitive.

4. Un Siri plus intégré

Ces nouveautés arrivent au moment où Apple travaille sur une version beaucoup plus intelligente de Siri pour iOS 27, avec une intégration plus profonde dans les applications système, ainsi qu'une app dédiée Siri. Le timing semble donc cohérent : Apple veut rendre son assistant personnel encore plus utile au quotidien.



Apple dévoilera officiellement iOS 27 lors de la WWDC en juin 2026, avec un lancement grand public prévu en septembre, juste avant la sortie des nouveaux iPhone.