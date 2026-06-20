Apple veut un Siri cohérent sur tous ses appareils… mais pas en Europe sur watchOS

Apple a enfin prononcé les mots que beaucoup d’utilisateurs attendaient depuis des années : le nouveau Siri AI a été conçu pour offrir une expérience identique et cohérente quel que soit l’appareil utilisé (iPhone, Apple Watch, Mac, etc.). Mais il y a un hic chez nous en France, et plus largement au sein de l’Union européenne.

Un Siri unifié, enfin !

Dans une interview accordée à TechRadar, David Clark, Senior Director de l’ingénierie watchOS chez Apple, explique :

Nous voulions vraiment que l’expérience Siri soit unique et cohérente, que je pose une question depuis mon poignet ou que j’aie mon iPhone en main. Nous voulions vraiment que ce soit un seul Siri, qui a accès à vos données et qui peut les personnaliser de façon cohérente.

Cette volonté marque un vrai changement par rapport à l’ancien Siri, dont les capacités variaient fortement selon l’appareil. Le nouveau Siri corrige enfin ce point faible de l’écosystème Apple. Oui, mais.

Mais une exception de taille en Europe

Cependant, cette belle unité ne sera pas totale au sein de l’Union européenne. Apple a discrètement modifié son communiqué de presse a posteriori pour indiquer que Siri AI ne sera pas disponible sur watchOS 27 dans l’UE. Merci à nos amis de Consomac pour la découverte.

La raison technique est simple à comprendre et montre qu’Apple maîtrise mal sa communication cette année, après avoir notamment annoncé une liste de montres compatibles watchOS 27 fausse. En effet, on se doute bien que l’Apple Watch n’a pas assez de mémoire (et de puissance de calcul) pour faire tourner le modèle d’IA localement et dépend donc de l’iPhone jumelé. Or, en Europe, l’iPhone ne disposera pas de Siri AI à cause des contraintes du DMA (Digital Markets Act) jugées inacceptables par Apple pour des raisons de sécurité.

Résultat : les utilisateurs européens d’Apple Watch n’auront pas accès au nouveau Siri AI au lancement. Le Mac et l’Apple Vision Pro restent quant à eux compatibles (en anglais pour le moment).

Apple continue donc de prioriser la cohérence et la sécurité de son écosystème, même si cela crée des disparités régionales, la faute la commission européenne qui encadre et régule à tout bout de champ (pas toujours dans notre intérêt).

Qu’en pensez-vous ? Cette approche d’un Siri unique vous séduit-elle, ou le retard en Europe vous agace-t-il ?