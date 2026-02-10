TikTok : l'Europe veut bannir le scroll infini sur iPhone

C’est un véritable bras de fer qui s'intensifie entre Bruxelles et le géant des réseaux sociaux. La Commission européenne vient de rendre ses conclusions préliminaires concernant TikTok, et le constat est sévère : l'application ne respecterait pas le Digital Services Act (DSA). En cause, un design jugé délibérément addictif qui pourrait forcer la plateforme à revoir sa copie en profondeur sur iOS et Android.

Le piège du "mode pilote automatique"

Si vous avez déjà passé une heure sur TikTok alors que vous ne vouliez y rester que cinq minutes, vous connaissez le problème. L’Europe pointe du doigt des mécanismes précis : le défilement infini (le fameux "infinite scroll"), la lecture automatique des vidéos et un système de recommandations ultra-personnalisé. Selon la Commission, ces fonctions exploitent nos faiblesses psychologiques pour créer un cycle de récompense permanent.

Le but de l'application est clair : maintenir l'utilisateur dans un état de "pilote automatique" où le contrôle de soi diminue. Bruxelles estime que les garde-fous actuels, comme les limites de temps d'écran intégrées à l'app, sont inefficaces car trop faciles à contourner. C'est un point intéressant pour les utilisateurs d'Apple : même si iOS propose nativement des restrictions via "Temps d'écran", l'UE juge ici que c'est le design même de l'application qui doit changer pour protéger la santé mentale, en particulier celle des plus jeunes.

Une refonte obligatoire ou une amende record ?

La menace est sérieuse. Si ces conclusions sont confirmées, TikTok pourrait être contraint de modifier l'architecture même de son service en Europe. Cela pourrait signifier la fin du scroll infini tel que nous le connaissons sur nos iPhone. En cas de refus, l'entreprise risque une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d'affaires mondial annuel.

De son côté, TikTok rejette fermement ces accusations. Un porte-parole a qualifié les conclusions de la Commission de "catégoriquement fausses", promettant d'utiliser tous les moyens nécessaires pour contester cette décision. Ce nouvel épisode s'inscrit dans un contexte mondial tendu pour le réseau social, déjà bousculé aux États-Unis et confronté à des restrictions d'âge croissantes, comme en Espagne. Reste à voir si l'expérience utilisateur sur l'App Store européen sera radicalement transformée dans les mois à venir.

