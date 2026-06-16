Apple visé par une enquête DMA en Italie sur l’interopérabilité d’iCloud

L’autorité italienne de la concurrence a ouvert ce jour, mardi 16 juin 2026, une enquête contre Apple pour non-respect présumé des obligations d’interopérabilité imposées par le Digital Markets Act (DMA) européen. Une nouvelle attaque qui devrait compliquer la vie des clients Apple sur le Vieux Continent.

De quoi s’agit-il exactement ?

Selon le Digital Markets Act, Apple doit permettre aux services cloud tiers de s’interfacer gratuitement et efficacementavec iOS et iPadOS, et offrir à ces services un accès équivalent à celui dont bénéficie iCloud. L’Autorité italienne de la concurrence (AGCM) indique disposer d’éléments montrant que les fournisseurs alternatifs de stockage cloud ne sont pas placés sur un pied d’égalité avec iCloud. Ils n’auraient notamment pas accès aux mêmes fonctionnalités système, en particulier celles permettant une sauvegarde complète des données de l’iPhone ou de l’iPad.

Contexte : Apple et les autorités antitrust

Cette enquête est la première procédure DMA ouverte par un régulateur national italien. Les résultats seront transmis à la Commission européenne, seul organisme habilité à sanctionner les violations du DMA (amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial).



Apple fait face à de multiples procédures antitrust dans le monde et a déjà écopé de près de 3 milliards de dollars d’amendes ces dernières années. La firme adopte généralement une ligne dure : elle refuse souvent de se plier aux exigences des régulateurs et préfère parfois limiter ses services plutôt que de compromettre sa sécurité ou sa confidentialité.



Exemple récent : Apple n’a pas déployé les nouveautés Apple Intelligence dans les premières bêtas iOS 27 en Europe, dont Siri AI, arguant que les demandes d’accès des IA tierces posent des risques inacceptables pour la vie privée des utilisateurs.

Point clé de l’enquête italienne

L’autorité reproche principalement à Apple de ne pas autoriser les services cloud concurrents à utiliser les API et fonctionnalités iOS/iPadOS nécessaires à une sauvegarde complète des appareils, une fonctionnalité réservée de fait à iCloud.

Que risque Apple ?

Une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial (plus de 30 milliards de dollars potentiels).

Une obligation de modifier iOS/iPadOS pour ouvrir ces fonctionnalités aux concurrents.

Une possible extension de l’enquête à d’autres pays européens.

Cette enquête marque une nouvelle étape dans la pression réglementaire exercée sur Apple en Europe. Alors que la Commission européenne renforce son rôle d’arbitre du DMA, la bataille autour de l’écosystème fermé d’Apple (iCloud, Siri, App Store, etc.) ne fait que commencer.



Faut-il obliger Apple à ouvrir davantage iCloud ou considérez-vous que ces restrictions sont légitimes pour des raisons de sécurité et de confidentialité ?