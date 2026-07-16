Back to School 2026 d’Apple : des cartes cadeaux avec un Mac ou un iPad

La promotion annuelle Back to School d’Apple est désormais lancée aux États-Unis et au Canada (après un déploiement progressif en Asie). Cette année encore, l’offre est attractive pour les étudiants et les membres du monde de l’éducation, mais seulement pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad. Et encore, pas les entrées de gamme.

L'offre d'Apple pour la rentée 2026

150 $ de carte cadeau Apple avec l’achat d’un MacBook Pro neuf

avec l’achat d’un neuf 100 $ de carte cadeau Apple avec l’achat d’un MacBook Air, iPad Pro ou iPad Air neufs

La carte cadeau peut être utilisée pour acheter des produits Apple, des accessoires, des apps sur l’App Store, Apple Music, iCloud+, etc.

Comme vous pouvez le constater, les MacBook Neo, iPad mini, iPad d’entrée de gamme et tous les Mac de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro, Mac Studio) sont exclus de l'offre. Dommage !

En revanche, la promotion est cumulable avec les tarifs éducation habituels d’Apple (réduction d’environ 5 à 10 % sur la plupart des Mac et iPad). On peut dire, sans se mouiller, que les tarifs seront identiques en euros.

Jusqu’à quand ?

L’offre est valable jusqu’au 27 août 2026 aux États-Unis. La France devrait y avoir droit avec un léger décalage, comme chaque année. Les avantages seront sensiblement les mêmes.

Qui peut en bénéficier ?

Étudiants (actuels ou nouvellement acceptés dans l’enseignement supérieur)

Parents achetant pour un étudiant éligible

Personnel enseignant et administratif des universités

Employés d’établissements K-12 (écoles primaires et secondaires)

Autres catégories qualifiées

Important : la vérification via UNiDAYS est désormais obligatoire sur la boutique Éducation d’Apple.

L’offre est disponible sur la Boutique Éducation en ligne d’Apple ainsi que dans les Apple Stores physiques.

C’est le moment idéal pour équiper les étudiants avec un Mac ou un iPad avant la rentrée, tout en bénéficiant d’un joli bonus sous forme de carte cadeau !