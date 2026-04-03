Dragon Ruins : un nouveau dungeon crawler old-school à tester sur mobile

Avec ce long week-end de pont qui s’annonce, pourquoi ne pas vous lancer dans une vraie aventure rétro ? Dragon Ruins, le nouveau dungeon crawler développé par Kemco, vient de sortir sur l’App Store et Google Play, et il mérite clairement votre attention.

Dragon Ruins : Un vrai retour aux sources

Dragon Ruins est un hommage assumé aux classiques du genre dungeon crawler des années 80 et 90, avant même Ultima Underworld. Oubliez les graphismes tape-à-l’œil d'un Oceanhorn 3 : ici, on revient à l’essentiel avec des donjons en fil de fer (wireframe), des combats automatiques et une progression roguelike exigeante.



Vous descendez dans les ruines antiques de la capitale d’Isigwere pour affronter un légendaire dragon. À chaque expédition, vous affrontez des monstres, récupérez de l’or et des objets, puis remontez à la surface pour améliorer votre équipement et monter en niveau. Chaque descente est plus dangereuse que la précédente.



Fonctionnalités principales :

12 classes de personnages (Knight, Archer, Mage, etc.) pour composer votre équipe de 4 héros

Exploration de donjons en 3D classique avec cartographie automatique

Combats automatiques rapides où la stratégie repose sur le placement de vos personnages

Système roguelike : à chaque run, les ennemis deviennent plus forts

Pixel art charmant et ambiance rétro assumée

Rejouabilité élevée grâce à la progression permanente

Pour une fois dans cette catégorie, le jeu est entièrement en solo et propose une expérience relaxante tout en étant exigeante. Il est compatible avec les iPhone XS et plus récents (iOS 15 minimum) ainsi que les iPad 8e génération et supérieurs. Vu le design, on aurait aimé une compatibilité encore plus large, mais c'est déjà ça.

Notre avis

Dragon Ruins est un excellent choix si vous aimez les jeux old-school, les dungeon crawlers authentiques et les expériences qui demandent de la réflexion plutôt que des réflexes. Ce n’est clairement pas un jeu pour ceux qui cherchent du spectaculaire. Mais pour les amateurs du genre, c’est une petite perle qui peut facilement vous faire passer des heures.

Si vous avez un peu de temps ce week-end, Dragon Ruins est exactement le type de jeu dans lequel on peut se plonger sans voir le temps passer, disponible sur App Store (iOS) et Play Store (Android). Attention, le titre n'est pas traduit en français, c'est un petit bémol pour certains.

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