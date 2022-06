Le nouveau Frogger and the Rumbling Ruins débarque sur Apple Arcade

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu, et comme chaque vendredi ou presque, Apple Arcade un nouveau jeu. Cette fois, il s'agit de Frogger and the Rumbling Ruins, la suite de l'excellent Frogger In Toy Town qu'on avait déjà découvert sur le service de jeux en illimité de la firme de Cupertino. Plus beau, plus profond et plus long, le nouveau Frogger est un petit bijou.

Frogger and the Rumbling Ruins est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Le nouveau Frogger fête dignement une saga qui a démarré en 1981 grâce à Konami. Plus de quarante ans après, la grenouille n'a bien évidemment plus rien à voir avec les trois pixels du jeu de base. Frogger and The Rumbling Ruins est magnifique et généreux avec plus de 100 niveaux tout en 3D où il faut résoudre des énigmes en tout genre.



Regardez la vidéo trailer :

Dans Frogger and the Rumbling Ruins, les joueurs dirigent Frogger à travers les ruines en manipulant l’environnement et en évitant les pièges et les ennemis. Cela nous rappelle la série "Go" avec Lara Croft et autre Hitman...



Voici l'histoire du jeu :

"Hé, mon p'tit Frogger, j'ai un tuyau en or pour toi !"― Le batracien aventurier "Frogger" croise son copain "Triton", qui lui rapporte une rumeur parlant d'un trésor des grenouilles antiques, caché dans des ruines lointaines.



Pendant ce temps, des grenouillettes disparaissent à un rythme alarmant dans le monde entier...



Quand Frogger part mener l'enquête, il rencontre "Axol", un lutin magique (?) perdu aux pouvoirs mystérieux.



Les trésors des ruines, les tablettes de pierre, les grenouillettes disparues, l'identité de la maman d'Axol... Frogger est le seul qui soit capable de résoudre tous ces mystères !

Un excellent jeu de puzzle à mettre entre toutes les mains pour travailler ses capacités d'analyse, de réflexion et d'imagination pour résoudre plus de 100 niveaux remplis de pièges et d'ennemis. À découvrir pour tous les abonnés Apple Arcade à 4,99€ par mois (ou via les pack Apple One) sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV. Le nouveau jeu de Konami est libre de tout achat intégré et de publicité.

