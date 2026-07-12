Back to School 2026 : l'offre d'Apple serait imminente

La campagne Back to School d'Apple serait sur le point de faire son retour. L'offre dédiée aux étudiants et au personnel éducatif pourrait être lancée dans les prochains jours, avec des accessoires offerts à l'achat de certains Mac et iPad.

Les offres étudiantes d'Apple seraient de retour très bientôt

Apple s'apprêterait à lancer très prochainement son opération Back to School, la campagne commerciale annuelle destinée aux étudiants et au personnel éducatif. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, les boutiques Apple américaines commencent déjà à installer les visuels marketing liés à cette campagne, un signe qui précède généralement le lancement effectif de quelques jours seulement.



Le principe reste identique année après année. L'an dernier, l'achat d'un Mac ou d'un iPad éligible permettait de recevoir gratuitement un accessoire, comme des AirPods 4 ou un Apple Pencil Pro. Cette offre vient s'ajouter aux tarifs déjà réduits proposés toute l'année dans le magasin éducation d'Apple, accessible aux étudiants, enseignants et personnels d'établissements scolaires.

Cette édition 2026 devrait toutefois avoir un goût particulier. Apple a en effet relevé ses prix sur l'ensemble de sa gamme Mac et iPad le mois dernier, une hausse qui touche directement les modèles habituellement concernés par cette promotion de rentrée. L'accessoire offert dans le cadre du Back to School compensera donc en partie une facture déjà plus salée qu'auparavant pour les familles et les étudiants.



Reste une question en suspens du côté des utilisateurs, en particulier ceux qui lorgnent sur le MacBook Neo attendu cette année. Certains modèles, comme le Mac mini, avaient par le passé été exclus du dispositif promotionnel. Il faudra attendre l'annonce officielle pour savoir si le MacBook Neo en fera partie, et si l'avantage accordé sera comparable à celui du MacBook Air.



En France, Apple propose traditionnellement une déclinaison locale de cette offre via son Apple Store Éducation, généralement alignée sur le calendrier américain à quelques semaines près. Les étudiants et enseignants français devraient donc une nouvelle fois profiter d'une promotion équivalente d'ici la rentrée de septembre, sous réserve de confirmation par Apple.



Pour rappel, Back to School 2025 avait démarré le 10 juillet.